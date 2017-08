No habrá efectos negativos en humanos por Eclipse Solar

México, 18 Ago (Notimex).- Con la capacidad de oscurecer a ciudades enteras en plena hora del día, el Eclipse Solar es un fenómeno astronómico que genera gran expectación, pero también incertidumbre y mitos alrededor del evento.

Entre los temores más comunes en México se encuentra el que pueda afectar la gestación de los bebés en mujeres embarazadas o incluso que la exposición a este fenómeno natural pueda generar aspectos positivos en la salud de algunas personas.

Sin embargo, ni estos ni otras atribuciones han sido comprobadas por la ciencia, de acuerdo con la investigadora del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloria Delgado, pues indicó que si bien pueden existir algunos cambios en la naturaleza sólo llegan a ser “mínimos”.

“En México se cree que las embarazadas deben de ponerse un listón rojo porque si no los bebés van a nacer con labio leporino y todo el mundo dice ´yo no me lo creo pero por si acaso´, pero no hay pruebas de que eso sea así”.