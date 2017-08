Washington Post confirma postura de EPN de no pagar muro

Washington, 3 Ago (Notimex).- El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a su homólogo Donald Trump buscar avenidas para zanjar las diferencias que hay en la posición de Estados Unidos de construir el muro fronterizo y le explicó el malestar que este tema ha generado entre los mexicanos, reveló hoy el diario The Washington Post citando la transcripción de la conversión telefónica que ambos sostuvieron en enero pasado.

“Entiendo la posición de su gobierno en este tema, y la respeto. Pero quiero pedirle su total consideración y respeto por la postura de mi administración y la posición de la sociedad mexicana en general. Busquemos manera de superar este tema político de manera que podamos remover esta dificultad”, expuso el mandatario mexicano.

Durante la conversación, en la que además abordaron el tema de seguridad, Trump le comunicó a Peña Nieto su resistencia a buscar una solución negociada al tema del impuesto fronterizo, y por esa razón había rehusado inicialmente encontrarse con el ahora canciller mexicano Luis Videgaray.

“No quería reunirme con Luis, no quería reunirme con México, no quería conocer a nadie. Fue sólo por una relación muy buena que Jared Kushner (su yerno) tiene con Luis que estos dos decidieron reunirse y discutir, pero yo no estaba realmente a favor de esa reunión. Pensé que debíamos hacer una solución mucho más sencilla, y esa solución eran los aranceles en la frontera”, expuso.

El mandatario estadunidense concluyó la entrevista externado su confianza “de que esos dos (Kushner y Videgaray), además de sus equipos, puedan lograr hacer algo que será enorme para los dos países”.

El presidente Donald Trump pidió a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, dejar de declarar en público la negativa de su gobierno para pagar por la construcción del muro que él propuso construir en la frontera sur,

El contenido de esa conversación celebrada, un día después que el mandatario mexicano anuncio la cancelación de una visita programada a la capital estadunidense, reveló además que Trump está consiente de que México nunca pagará por su proyecto, y que la factura será cubierta por Estados Unidos, cómo ha quedado evidenciado hasta ahora.

Sin embargo, el texto de la transcripción dada a conocer por el Post mostró que para el mandatario estadunidense era importante, desde el punto de vista político, que la única voz en esta retórica fuera la suya.

“No puede decir eso a la prensa” Trump pidió de manera repetida al mandatario mexicano, ante quien reconoció que los fondos para el controversial proyecto provendrán de otras fuentes, y amenazó cortar sus contactos con Peña Nieto si éste continuaba haciendo declaraciones consideras por él como desafiantes.

Trump describió la propuesta del muro como “el menos importante de lo que estamos hablando, pero políticamente este quizá sea el más importante”.

“(El dinero) vendrá de Washington, y eso está bien, pero si ustedes van a decir que México no va a pagar por el muro, entonces no quiero reunirme más con ustedes porque no puedo soportar eso”, dijo molesto.