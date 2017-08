Estudiantes aprenden técnicas ancestrales de joyería

Guadalajara, 2 Ago (Notimex).- El profesor de Joyería, Arte y Diseño de la Escuela Massane, de Barcelona, España, Carles Codina Armengol, impartió el Curso de técnicas antiguas de fabricación de joyería, a alumnos del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara.

Carles Codina Armengol, con más de 25 años en el mundo del diseño de la joyería, señaló que enseñó a más de 20 participantes, entre alumnos del Tec de Monterrey y miembros de la industria de la joyería, dos técnicas ancestrales, el Kumm Boo y Granulado.



Refirió que el Kumm Boo es una técnica coreana que consiste en aplicar láminas de oro fino sobre láminas de plata, y sobre esto construir objetos de uso cotidiano, o en su caso, joyería a nivel práctico y decorativo.

Explicó que la técnica del Granulado es la unión de pequeñas esferas o granulados de metal a otra superficie de metal en un patrón, “estas esferas se pueden colocar individualmente, en grupos pequeños o como una cubierta sobre un área grande”.

Señaló que alumnos de Arquitectura y Diseño Industrial aprendieron de las dos técnicas al aplicar en hoja de oro de 24 quilates sobre plata y pequeñas bolitas hechas con plata fina sobre plata en distintas piezas como aretes, anillos, dijes, pulseras, prendedores, entre otras.

Resaltó que los alumnos del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara tienen una alta preparación, mentalidad abierta y mucha ganas de aprender.

“No he visto una escuela tan preparada como ésta a nivel de equipamiento y de servicios, me parece fantástico que haya un taller de joyería en el Tecnológico de Monterrey; esta vinculación entre arte y tecnología me parece fascinante, que alumnos tengan esta actitud creativa y artística”, expuso.