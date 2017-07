Cuatro de cada 10 profesionistas no saldrán de vacaciones

México, 18 Jul (Notimex).- Debido a la falta de recursos o planeación para los periodos vacacionales, a cuatro de cada 10 profesionistas en México no les será posible tomar vacaciones este año.

Una encuesta realizada por OCCMundial destacó que 42 por ciento de los profesionistas nacionales aseguró que no tomará vacaciones este verano, mientras que 26 por ciento dijo que aún no lo decide, 20 que sí las tomará y 12 por ciento destacó que por antigüedad, no tiene derecho.

Asimismo, la plataforma de búsqueda de empleo dijo que los profesionistas que afirmaron que sí realizarán un viaje, sólo 27 por ciento ya lo tiene planeado, mientras que 31 por ciento dijo estar en proceso y 42 aún no efectúa alguna planeación.

Para ello, dijo que al menos 50 por ciento de los encuestados se apoyará a través de sitios web de viajes para una planeación, 37 tomará en cuenta recomendaciones de familia o amigos y 12 por ciento lo hará con el apoyo de una agencia de viajes.

En cuanto a la distribución de días de descanso para las personas que tienen entre uno o dos años en la empresa, el documento destaca que al menos 38 por ciento de los encuestados aseguró tener derecho a seis días hábiles, mientras que las personas el sector que cuenta con 12 o más días de descanso se ubica en seis por ciento.

“En contraste con lo anterior, dijo que la mayoría considera que 15 días hábiles al año sería lo justo para tener un adecuado descanso sin importar la antigüedad”.

Para definir las fechas de sus vacaciones, el documento revela que al menos 68 por ciento de los profesionistas encuestados eligen de acuerdo con sus intereses personales, en tanto que a 17 por ciento se las asigna la compañía y a 14 por ciento se las asigna su jefe.

Asimismo, resalta que 48 por ciento de los mil profesionistas encuestados ocupa sus días de vacaciones en su totalidad, mientras que las personas que reciben algún apoyo para ese periodo de descanso, 73 por ciento afirmó recibir una prima vacacional, mientras que 17 por ciento dijo no recibirla y 10 por ciento más resaltó no tener aún derecho a vacaciones.

En cuanto a los gastos que destinarán los entrevistados para este periodo vacacional, 30 por ciento aseguró que invierte entre cinco mil y 10 mil pesos; 23 por ciento entre 20 mil y 30 mil pesos; 16 por ciento menos de dos mil 500 pesos, y 13 por ciento dijo que gasta más de 20 mil pesos.

De acuerdo con el documento, a 64 por ciento de los profesionistas su presupuesto les permite viajar al interior del país, mientras que 25 por ciento no les permite salir de su lugar de residencia y tan solo 11 por ciento puede viajar al extranjero.

En cuanto al financiamiento de sus viajes, seis de cada 10 lo hace usando sus ahorros, 21 por ciento utiliza su sueldo, 10 se apoya con un crédito, cinco por ciento con préstamos y sólo dos por ciento percibe una prima vacacional.

Finalmente, 64 por ciento de los mexicanos encuestados sale de viaje con su familia, 22 en pareja, siete con amigos o compañeros de trabajo y siete por ciento emprenden un viaje solos.