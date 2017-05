Combate a corrupción e impunidad, vital para gobernar Nayarit

Tepic, Nay., 2 May (Notimex).- A juicio de Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato de Morena a la gubernatura de Nayarit, más allá del marco teórico de un proyecto de gobierno, son dos los flagelos que hay que desterrar para un cambio de fondo: “la corrupción y la impunidad. Si no se combaten, los proyectos no funcionan”, dijo.

Aseguró que Nayarit está en una “profunda crisis de extrema gravedad, en la cual las políticas de estado se están haciendo agua, ante un modelo que hemos desgastado a través de actos de corrupción, simulación, sometimiento, de monopolios en el ejercicio del poder, además de autoritarismo, ambición y perversión”.

Durante una conversación con Notimex, el diputado federal por el PRI (1997-2000) destacó que aunque lo rechacen, la sociedad nayarita está viviendo la última etapa antes de una ruptura social, por lo que advirtió que la política ha llegado “al extremo de su tolerancia”, pues de no actuar, “lo que sigue puede ser un levantamiento social”.

El candidato enfatizó que pueden hacerse un sinfín de ofertas políticas, pero “ese tipo de esquemas donde vamos definiendo los ejes, no los debemos de hacer obesos, sino consistentes, porque el hecho de generar una expectativa más allá de lo real, estaría enojando aún más a la sociedad”.

En consecuencia, a juicio del médico de profesión, “tenemos que combatir esos dos flagelos –la corrupción y la impunidad— y disminuir de manera acelerada el gasto superfluo de quienes gobiernan”, para pasar a “verdaderos gobiernos de sobriedad y de austeridad, en el marco de sus respectivas atribuciones”.

Expuso que su oferta política busca que “la sociedad entienda que el voto duro cambió de los partidos a la sociedad, pues ya no existe el voto duro dentro de los partidos, la sociedad de alguna manera en la pluralidad, se ha organizado y está haciendo una presión enorme al grado de arrinconar a la política y a los políticos”.

Interrogado sobre cuál es su propuesta para mejorar la seguridad pública del estado, Navarro Quintero propuso “hacer pruebas de polígrafo, exámenes para que también demuestren, en un momento dado, las adicciones de quién o quiénes pretendemos ejercer el poder o de quién lo están ejerciendo”.

Por el otro lado, destacó, “tendremos que hacer un riguroso examen a los cuerpos policiales”, pero también hacer llegar los financiamientos a las corporaciones y buscar escrupulosamente al coordinador de los cuerpos policiales, capacitarlos, brindarles garantías de seguridad social y quitarles los pasamontañas”.

Y aprovechó para fijar su postura sobre el nombramiento del nuevo fiscal del estado, “sería inmoral que a mes y medio de la elección y a poco menos de cuatro meses de que tome las riendas el nuevo gobierno, se estén apresurando para nombrar al nuevo fiscal”, lo que hace pensar que es para cubrir las espaldas de gobiernos anteriores, incluido el actual, dijo.

Sobre su propuesta para combatir el desempleo en Nayarit, el dos veces senador de la República por el PRI (2000-2003 y 2003-2006), manifestó que “hay nichos de oportunidad para potenciar la economía, como el turismo, pero con inclusión social, en el que existan dos exigencias, respeto al medio ambiente y a los derechos laborales, con salarios dignos”.

También, agregó, “un compromiso por parte de los que gobernamos de transparentar la inversión privada y no exigir como gobernantes, ser socios de los empresarios, porque ahí es donde la inversión huye, por el temor de ser socavada por quienes están gobernando”, en síntesis, garantizar la certeza jurídica al empresariado.

Consideró que “sólo así, vamos a generar los empleos que necesita Nayarit para abatir la extrema pobreza en la que se encuentra inmersa la mayor parte de los poco más de un millón 200 mil habitantes que conformamos el estado”.

Agregó que “en épocas pasadas, una cervecería y varias automotrices intentaron venir a Nayarit, yo creo que es el momento de ofertarles, pero también de garantizarles certeza jurídica y certeza en la inversión”.

Sobre su propuesta en materia educativa, el también precandidato del PRI al gobierno de Nayarit en 2005, lamentó que sólo el ocho por ciento de quienes cursan la educación media y media superior egrese de las aulas, ya que el 92 por ciento restante deserta por falta de recursos económicos.

De esta forma, dijo el abanderado de Morena, “tenemos que crear un sistema de becas que garantice la solvencia necesaria para poder estudiar, pero también a la par tenemos que generar la cobertura para que ingrese todo el que quiere estudiar”.

Consideró que “la falta de oportunidades en ocasiones se vuelve frustración, desesperación y consumo de drogas, resentimiento social y a veces hasta suicidio. Somos el primer lugar en el país en suicidios”.

En educación básica “tenemos que mejorar la infraestructura educativa, pero además debemos crear un sistema multimedia en el estado, donde la tecnología sea la herramienta necesaria para la modernización educativa” y “quisiéramos comprometer que el 100 por ciento de las escuelas” gocen de esta tecnología y nadie se quede sin estudiar.

Con relación al rubro de la salud, el también ex secretario del ramo en Nayarit, resaltó que él quiere hacer un modelo de salud exitoso en el estado, para que se ahuyenten los vientos privatizadores del sector, “porque la salud debe ser un bien público, porque si la dejamos al terreno del mercado, ni los viejos, ni los pobres son negocio”.

En ese sentido, se comprometió a que en seis meses levantará “la Secretaría de Salud de la entidad, a través de un proceso de reorganización en el área de administración y a redireccionar los programas de salud con una alta rentabilidad de carácter social”.

Dijo que también buscará convenios tanto con el IMSS como con el ISSSTE, para que “me permitieran entrar en los procesos de planeación, supervisión y apoyo, y encontrar en el sistema de salud respuestas y no resentimientos, porque en cada muerte que se pudo evitar, existe resentimiento social”.

Es decir, “entrar dentro de un gran acuerdo estatal con mis colegas, con mis amigos, con mis compañeros del Sector Salud para mostrar al país, que el Sector Público en materia de salud del Seguro Social sigue siendo solvente, sigue siendo viable y desechar los vientos de la privatización”.

¿Cuál es su propuesta en materia de infraestructura?, se le inquirió.

A lo que respondió: “En primer lugar la infraestructura carretera, pues la intercomunicación interna del estado es urgente, no es que los pueblos estén alejados, sino mal comunicados” y mediante el combate a la corrupción “generar economías que se potencialicen con el apoyo federal”.

Habló también de ensanchar la infraestructura del campo, relanzarlo y disminuir la importación de los granos básicos que en el pasado México tenía de manera suficiente. Nayarit en los años 60 fue granero nacional para producir frijol, maíz, arroz, sorgo y productos frutícolas.

Añadió que se tiene “una riqueza extraordinaria, además contamos con ríos, agua, extraordinarias tierras, pero han crecido los latifundios y eso hay que evitarlo para favorecer el desarrollo del campo en Nayarit”.

Acerca de por qué los nayaritas tendrían que votar por él, respondió: “Porque soy un hombre honesto, que en salud dio resultados y la gente lo recuerda, un hombre comprometido con mi origen y una persona madura que sé la responsabilidad que asumo y el reto que quiero compartir con todos para sacar adelante a Nayarit”.

Sobre sus fortalezas el doctor Miguel Ángel Navarro, dijo que radican en que es “un hombre de convicciones, que le gusta estudiar, investigar, que cree en su tierra enormemente y sobre sus debilidades, expuso que estas son que tal vez sea en extremo sentimental y le gusta mucho creer en la gente.

Manifestó que quiere ser gobernador, no por soberbio o por vanidad, sino para servir a la sociedad, mostrar que si se puede y que Nayarit no es propiedad de una familia, ni de un consorcio económico, que el estado no se hereda, se defiende, “y que nuestro estado no está para experimentos ni para enseñarse echando a perder”. (Alfonso Millares García)