Plantean aprovechar negociación del TLCAN para desarrollo interno de México

México, 1 May (Notimex).- Expertos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideraron que México debe aprovechar la renegociación del TLCAN en la búsqueda de un acuerdo de nueva generación que le ayude resolver problemas estructurales para buscar su desarrollo interno.

Al hablar sobre los alcances que puede tener la renegociación de este acuerdo internacional, el especialista en Economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable, Luis Gómez Oliver, consideró que muchos de los inconvenientes que se tienen no es haber firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino no haber tenido las políticas nacionales complementarias que lo acompañaran.

Antes del TLCAN, continuó, las exportaciones agropecuarias mexicanas eran de dos mil 800 millones de dólares y con las agroalimentarias se llegaba a cuatro mil 400 millones de dólares.

Mientras que en el último año las exportaciones agropecuarias ascendieron a 14 mil 800 millones, y con las agroalimentarias se llega a 29 mil millones, concentradas sobre todo en frutas y hortalizas, mientras que se importa lo más significativo: trigo, soya, arroz y maíz, este último básico para la población del medio rural.

Al respecto, el director general de la Consultoría Especializada en Desarrollo Regional y Políticas Públicas, Eduardo Pérez Haro, planteó que la razón por la que la economía mexicana no ha crecido a los niveles deseados a pesar del TLCAN, es porque hay un gran descuido en los mercados internos.

Ante ello opinó que “lo que tiene que hacer México es proponer un acuerdo de nueva generación, es decir, no discutir per se el tratado, sino abrir el espectro de la negociación con Estados Unidos y negociar factores que son convenientes para el desarrollo interno, algo que no hemos hecho en 35 años”.