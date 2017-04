Traje típico de Nuevo León, “vestuario elegante” que difunde identidad

Monterrey, 24 Abr Notimex).- La chaqueta de cuero, mejor conocida como Cuera, así como faldas amplias y botas, son sólo alguna de las características del traje típico de Nuevo León, “vestuario elegante” que representa la identidad de la región, difundida por los grupo de danza folklórica.

Aunque la chaqueta que conforma la indumentaria que identifica a la entidad se puede confundir con la conocida “Cuera” tamaulipeca, existen diferencias que permiten definir las que corresponden a cada entidad, señaló el empresario, Salvador Alejandro Hinojosa.

Salvador, quien se dedica a la manufactura de trajes típicos en Nuevo León, indicó que el “vestuario elegante” que representa a la región, fue creado por el diseñador Ramón Valdiosera Bernal, el cual se conserva hasta hoy en día.

El traje típico, dijo, fue creado para el llamado Festival de la Cerveza en 1956, “desde luego con características particulares tanto en el hombre como en la mujer”.

Explicó que el señor Fidel Pérez fue uno de los que comenzó a hacer este trabajo artesanal en la ciudad.

“La cuera o chaqueta de Nuevo León se empezó a trabajar de manera artesanal, pero una empresa de las más antiguas era Pérez y Pérez Asociados, a cargo de Fidel Pérez, quien fue los primeros en trabajar para hacer cueras.

“Tengo el gusto de conocer hace algunos años a Fidel Pérez, me hace la propuesta y me dice quédate con el negocio, me quedé con él y es el que poseemos, tenemos más de 60 años trabajando el material”, indicó.