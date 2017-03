Mujeres conquistan nuevas áreas de trabajo

México, 7 Mar (Notimex).- Desde hace años la mujer se ha desempeñado en diferentes oficios, desde la tradicional cocina, hasta la carpintería, que anteriormente era un trabajo que solo se atribuía al sexo masculino.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, Georgina Medina, barnizadora, que desde hace dos años trabaja en la carpintería “Don Luis”, compartió con Notimex su satisfacción por trabajar la madera y armar muebles contemporáneos y clásicos.

Recordó que antes de llegar a la carpintería trabajó en un negocio de publicidad y acabados, donde aprendió cosas que ahora aplica en beneficio del negocio que se ubica en Viaducto y que atiende junto con su patrón y otro ayudante.

Georgina se traslada de lunes a sábado desde Cuautitlán, Izcalli, al lugar donde trabaja, por ello tiene que salir de su casa a las 07:30 horas para llegar a las 10: 00 y acabar el día a las 19:00 horas; solo descansa los domingos.

“Sé que es raro ver a una mujer trabajar en una carpintería, pero me gusta, desde lijar la silla o el sillón, hasta pintarlos, que es la parte final del trabajo. Un trabajo que me encanta, aunque mis padres me dicen que estoy medio loca”, expresó Medina.