No es momento ni para muros, ni para separar a la gente

México, 10 Feb (Notimex).- Ante las circunstancias por las que atraviesa el mundo, no es momento para muros ni para separar a la gente, sino para entender, respetar y colaborar en conjunto para crear un mundo mejor, aseguró el embajador de la República Islámica de Irán en México, Mohammad Taghi Hosseini.

El diplomático destacó que las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son anticuadas, toda vez que la segregación, la intolerancia, el racismo y la discriminación, no han llevado a buenos resultados a lo largo de la historia.

“No es momento de construir muros entre las naciones, no es el momento de separar a la gente y prohibir unas naciones de otras, creo que necesitamos un mejor entendimiento entre nosotros y las naciones y las culturas no deben estar separadas”, insistió.

Y es que el mandatario estadounidense, vetó temporalmente a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, entre los que se encuentran Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Ante ello, el embajador refirió que “afortunadamente no ha recibido mucho apoyo por parte de la sociedad estadounidense, no creo que tenga mucho impacto en los países; creemos que este tipo de acciones son muy anticuadas y no tendrán éxito de ninguna manera”.

Agregó que los musulmanes son buenos ciudadanos en Estados Unidos, y contribuyen mucho a la comunidad, “pero si alguien viene y categóricamente dice que esta religión, esta raza o este color no debe venir al país, creo que es una muy mala forma de discriminación, y este tipo de discriminación no debe existir”.

En entrevista con Notimex durante la celebración con motivo del aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, Taghi Hosseini refirió que hoy lo mejor para todos los países es seguir la lógica y los entendimientos para respetar las diferentes culturas.

Y es que la relación entre Irán y Estados Unidos no se encuentran del todo en buenos términos, “hay muchas diferencias entre nosotros, eso es obvio, es claro para todos, hemos perdido el entendimiento entre nosotros, y de igual forma hemos dejado de creernos, no podemos vivir juntos como cualquiera de los países en el mundo que tienen diferencias entre sí pero que se siguen respetando”.

Sin embargo, aseguró que con el respeto del Plan Común Conjunto de Acción (JCPOA por sus siglas en inglés), conocido comúnmente como el acuerdo de Irán o el acuerdo nuclear de Irán, alcanzado en Viena el 14 de julio de 2015 entre ese país y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, más Alemania, habría un mejor entendimiento entre ambas naciones.

“No es un contrato bilateral, pero es parte de los acuerdos, y creo que sería un buen modelo para tener un mejor entendimiento, negociar, y resolver las diferencias”, puntualizó. “

El presidente Trump tiene muy poco tiempo en la Casa Blanca, y como lo veo no tienen un entendimiento de toda la historia de las cosas, el JCPOA no es un acuerdo bilateral, debe respetarse entre todos, de otra forma nadie podría imaginar las consecuencias” subrayó el embajador.

Finalmente, Mohammad Taghi Hosseini resaltó que “la belleza del mundo como un todo, es tener muchas diferencias, en las diferencias se pueden disfrutar las cosas, no somos maquinas, no estamos hechos iguales, tenemos diferentes formas de pensar, esa es la belleza del mundo, así podremos avanzar, podemos enseñarnos unos a otros, y aprender unos de otros, eso es algo que es importante en este momento”.