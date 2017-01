Mexicanos deben participar de manera periódica en simulacros de sismos

México, 7 Ene (Notimex).- El Sistema Nacional de Protección Civil convocó a la ciudadanía a participar durante el presente año de manera periódica en los simulacros, toda vez que nunca se sabe cuándo ocurrirá un sismo fuerte en México.

En una infografía que compartió el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, se informa que en los últimos 200 años han ocurrido 75 movimientos de tierra relevantes en el país por los daños o pérdidas que generaron, de los cuales 60 tuvieron una magnitud mayor o igual a 7.

Por ello, destacó la importancia de la aplicación rigurosa de los reglamentos de construcción reduce la posibilidad de daños y pérdidas humanas y materiales.

Entre las recomendaciones en caso de sismo, la ciudadanía debe preparar un plan familiar de protección civil; organizar y participar en simulacros de evacuación, identificar las zonas de seguridad, revisar las instalaciones de gas y luz y almacenar alimentos no perecederos y agua.

Durante el sismo, las personas deben alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, conservar la calma y ubicarse en la zona de seguridad, cortar el suministro de gas y electricidad, alejarse de postes, cables y marquesinas, estacionarse alejado de edificios altos.

Después de que haya ocurrido el sismo es necesario revisar las condiciones de la casa, no encender cerillos o velas hasta asegurarse de que no hay fugas de gas, utilizar el teléfono sólo para emergencias, mantenerse informado, no propagar rumores y atender las recomendaciones de las autoridades, recuerda que se pueden presentar réplicas por lo que es importante mantenerse alerta.

Sugirió a la población mantenerse informado a través de las siguientes ligas: www.proteccioncivil.gob.mx, www.cenapred.gob.mx, www.sismos.gob.mx