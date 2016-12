Inicia en playas de México “Operación Salvavidas Invierno 2016”

México, 17 Dic (Notimex).- A partir de este sábado y hasta el 8 de enero próximo, la Secretaría de Marina-Armada de México instrumentará en las playas del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico, la “Operación Salvavidas Invierno 2016”.

La dependencia informó que esta acción será instrumentada en 146 playas, en las que se establecerán servicios de patrulla marítima y terrestre para salvaguarda de la vida humana en la mar y el mantenimiento del orden.

De ahí que serán instalados 129 puestos de socorro y rescate, donde 183 elementos de sanidad naval y 411 elementos salvavidas estarán listos para brindar los primeros auxilios en caso necesario.

En la “Operación Salvavidas Invierno 2016” participarán en total tres mil 54 elementos entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, apoyados con alrededor de 43 buques, 86 embarcaciones menores de rescate, dos aeronaves y 177 vehículos terrestres.

En este contexto, la Secretaría de Marina invitó a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones:

No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas, procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas, y no descuidar a los niños en playa.

Asimismo, utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado, tomar agua constantemente para rehidratarse, respetar las indicaciones de los salvavidas y tener cuidado si hay lanchas o motos acuáticas en las cercanías.

En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), exigir chaleco salvavidas y observar que no sea sobrecargada, no obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias, y no tirar basura.

Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea señalados con banderas de color verde, amarillo y rojo,

La Secretaría de Marina puso a disposición los siguientes números de contacto en caso de cualquier emergencia en la mar: Centro de Comando y Control Semar: 01 (55) 56-77-71-19 o 01 (55) 56-24-60-04. 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1).

Asimismo, el conmutador de la Secretaría de Marina: 01 (55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 6004, 7226, 7852 ó 8383. Cuentas de correo electrónico: cc2_emga@semar.gob.mx sarmarina@semar.gob.mx

Estas acciones se realizan en las playas de mayor afluencia turística de ambos litorales del país, en coordinación con los tres niveles de gobierno, con la finalidad de proporcionar seguridad y vigilancia para salvaguardar la vida humana de los vacacionistas nacionales e internacionales.