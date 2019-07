Se reunirá gobernador de Querétaro con titular de SHCP

Querétaro, 30 Julio 2019.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, informó que este martes por la tarde tendrá una reunión privada con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, en la Ciudad de México.

Esto luego de que dicha dependencia federal anunció una bolsa de 480 mil millones de pesos para la reactivación de la economía del país, mediante la ejecución de diversas obras.

“No lo sé, no lo desglosaron, pero voy a tener que hacer un in pasa porque voy a una cita con el Secretario de Hacienda precisamente, entonces voy a platicar con él, ojalá que haya buenas noticias a Querétaro bajo el anuncio que dan para movilizar la economía”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que derivado de esa reunión espera buenas noticias para Querétaro y conocer qué tipo de proyectos se podrían impulsar; reiteró que el estado buscaría carreteras.

“Porque los signos que se tienen o lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, las casas calificadoras pareciera que se pudiera entrar a una recesión, sale con un buen anuncio Hacienda”, señaló.

Domínguez Servién, consideró que la reactivación de la economía del país, tras alertarse de una recesión, debe ser un trabajo conjunto entre la federación y los gobiernos estatales.

“El Gobierno Federal no va a poder activar si no toma la mano de los gobernadores, pero no tengo nada”, recalcó.

El mandatario estatal, añadió que tendrá primero una reunión con la Coordinación Contable de la Federación y posteriormente sostendrá un encuentro con el Secretario de Hacienda.