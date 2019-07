Promueven campaña de prevención de Hepatitis C en Querétaro

Querétaro, 25 Julio 2019.- Con la meta de 600 pruebas de tamizaje de Hepatitis C, el Club Rotario Corregidora convoca a la población mayor de 40 años y a todos aquellos interesados para conocer si son o no portadores de esta enfermedad.

En 15 minutos quienes se apliquen la prueba podrán conocer los resultados, no se requiere alguna condición especial para presentarse. Es una prueba confidencial y gratuita.

Débora García, vicepresidenta del Club Rotario Corregidora comparte algunos datos duros que debe considerar la población, entre ellos, destaca: que al año se tienen más de 700 mil muertes por causa de la hepatitis C, y además, es una enfermedad que puede ser mortal pasando inadvertida, en algunos casos el 75% de los enfermos no saben que la padecen hasta que presentan insuficiencia hepática como cáncer de hígado o requieren un trasplante, que por no realizar una prueba preventiva, presentan etapas tardías cuando son diagnosticados.

A su vez, Débora García compartió que “es la mayor epidemia de la humanidad actualmente, siendo 10 veces más infecciosa que el Sida”.

José Vidal Uribe Concha, director general del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin”(CECEQ) invita a compartir las campañas que realiza el Club Rotario Corregidora, en esta sinergia de vinculación para acercar a la población queretana campañas de prevención sin fines de lucro y que benefician a todos los que se acercan a ellas.

Es importante conocer los factores de riesgo, si eres una persona que ha recibido transfusión sanguínea o se haya realizado tatuajes, piercing, manicure o pedicura deberían realizar la prueba; además de que se tengan relaciones sexuales con múltiples parejas o sin protección. Hayan usado drogas intravenosas o inhaladas, y también compartan cepillos de dientes, rastrillos, o hayan tenido cirugías antes de 1995.

En caso de resultar positivos en la prueba, los resultados son enviados a la Secretaría de Salud para seguimiento e inicio del tratamiento posterior a diversos análisis sanguíneos para complementar los datos obtenidos.

Los esperamos el jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de Julio de 9:00 am a 14:00 pm, en el acceso E del CECEQ “Manuel Gómez Morin”.