Descarta Inteligencia Financiera investigar a Pancho Domínguez y Mauricio Kuri

Querétaro, 19 Julio 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, descartó que el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién y el Senador Mauricio Kuri González, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), estén implicados en alguna investigación que tenga que ver con el SOFIPO Libertad.

El funcionario federal fue enfático al referir que la Unidad de Inteligencia Financiera, ha analizado la información relacionada con la SOFIPO Libertad y en ningún momento se encuentra involucrado el gobernador Francisco Domínguez, ni el senador Mauricio Kuri.

“En ningún momento tenemos algún tipo de indicio que permita señalar que existe una relación de Francisco Domínguez con la SOFIPO Libertad, creo que eso hay que dejarlo muy claro en razón de que lo que está en juego también tiene que ver con el derecho al honor y a la vida privada de las personas”, subrayó Santiago Nieto Castillo.

Explicó que el Presidente López Obrador, ha dado un mensaje muy claro y ese tiene que ver con la actuación con honestidad, es decir, que se tiene que ser honestos en la actuación del ejercicio público y por ello es importante que se aclare la supuesta vinculación de que hacen del gobernador de Querétaro y el Senador panista.

Dijo que se trata de derechos de corte fundamental establecidos, no solamente a nivel constitucional, si no en los tratados internacionales particularmente de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, para no dañar por dañar a las personas.

Y puntualizó; “yo no conozco los datos de la carpeta de investigación que tiene en este momento la Fiscalía General de la República, creo que la Fiscalía hará el pronunciamiento en el momento procesal oportuno; sin embargo, sí puedo hacer mención de que lo que ha trascendido en medios se trata de un dicho de una persona en una quinta declaración que evidentemente desde la perspectiva jurídica no tiene trascendencia alguna al tratarse de un dicho de una persona aislado sin tener algún otro elemento en el expediente, por lo que es lo que ha trascendido en los medios de comunicación”.

Así mismo precisó que en el caso particular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no hay ninguna relación del gobernador Francisco Domínguez y la SOFIPO.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador, me ha planteado: uno, la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, pero también la actitud honesta, el hecho de que el gobernador Domínguez o el senador Kuri pertenezcan a un partido político, al PAN, y que yo pertenezca de forma clara y comprometida con un proyecto político y social emanado del partido Morena y encabezado por el Presidente López Obrador, no implica que generemos ningún acto de deshonestidad, hay que hablar con la verdad y en este caso en particular no existe ningún vínculo”, finalizó.