“Grilla barata” la de diputados federales de MORENA por Querétaro: Pancho

Querétaro, 18 Julio 2019.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, calificó como “grilla barata” el punto de acuerdo que pretendían ingresar dos diputados federales de Morena por el estado, Jorge Luis Montes Nieves y Beatriz Robles.

Esto para que la Cámara de Diputados lo exhortara a él y al Senador de la República, Mauricio Kuri González, a pedir licencia a su cargo para aclarar los señalamientos en contra de ambos, hechos en el caso del abogado Juan Collado y Libertad Servicios Financieros.

“Les negaron en la mesa directiva ingresar este exhorto; te aseguro que no los conocen los queretanos, los conozco dos veces en actos públicos que he tenido, pero hasta ahí no sé ni quiénes son, ni a que se dedican, absolutamente nada, es grilla barata”, enfatizó.