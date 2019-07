Denuncia Pancho intento de extorsión para “bajar el caso” Collado

Querétaro, 11 Julio 2019.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, denunció que le llamaron vía telefónica para pedirle que depositara a un número de cuenta 7 millones 300 mil pesos para hacer 160 desplegados y “ayudarlo a bajar el caso”.

Esto luego de que durante la audiencia del abogado Juan Collado, Sergio Bustamante señaló que se le habían otorgado dos portafolios con dinero, lo cual era recursos obtenido por la simulación de operaciones, a través de las compañías Operadora inmobiliaria del Centro y Libertad Servicios Financieros.

En ese sentido, indicó que ya solicitó el apoyo a la Policía Cibernética para que investigue el número telefónico y el número de cuenta que le proporcionaron en dicha llamada.

“Ayer me hablaron por teléfono para pedirme apoyo para hacer desplegados en 160 con un valor de 48 mil pesos, hacía una cantidad de 7 millones 300 mil pesos, una cuenta a depositar y por supuesto no caí, no lo voy a hacer, quieren poner trampas; me piden hacer un depósito para ayudarme a bajar el caso”, enfatizó.