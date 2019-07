Demandará gobernador de Querétaro a Sergio Bustamante por difamación

Querétaro, 10 Julio 2019.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció que demandará a Sergio Hugo Bustamante por difamación.

Y es que durante la audiencia del abogado Juan Collado, señaló que se le otorgaron supuestamente al mandatario estatal, dos portafolios con dinero, recursos obtenidos por la simulación de operaciones, a través de las compañías Operadora inmobiliaria del Centro y Libertad Servicios Financieros.

“Niego categóricamente la irresponsabilidad burda, mentirosa de lo que se da a conocer el día de hoy, además de que dice que no le consta que se entregó, entonces está cayendo él mismo en su misma mentira y esto me da herramientas para que cómo ofendido demande a esta persona por difamación, voy a hacerlo”, advirtió.

De esta forma, también deslindó al Gobierno Estatal de tener una relación con Caja Libertad.

“Ni siquiera llega a una sola operación con esta Caja Libertad como para decir que había un compromiso, no tenemos una sola relación con esta institución financiera”, añadió.

Domínguez Servién, reiteró que es un gobernador transparente, pues fue el primero del país en presentar su 3 de 3, en generar un sistema Estatal anticorrupción, así como en tener cero observaciones por parte de la Entidad de Fiscalización Federal y en la Función Pública.

Enfatizó que no dejará que ensucien su nombre y que se va a defender; incluso, recordó que no tiene fuero y está a disposición de dar una aclaración ante cualquier autoridad.

“No voy a dejar que se ensucie mi nombre, me voy a defender, que sepan, no tengo fuero; y no va a ensuciar mi nombre, eso no lo van a poder hacer”, resaltó.

El gobernador de Querétaro, sugirió que casualmente estos señalamientos surgen cuando su nombre va creciendo a nivel nacional al ser el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y uno de los mejores mandatarios estatales calificados en México, durante los últimos seis meses.

“En todas las encuestas colocado como uno de los mejores calificados del país y hoy empezar a salir estas cositas; voy a enfrentar a quién tenga que enfrentar”, concluyó.