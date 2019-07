Aumenta costo de la carne de cerdo y de pollo en Querétaro

Querétaro, 3 Julio 2019.- El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Carl Heinz Dobler Mehner, confirmó que la carne de cerdo y la carne de pollo ha registrado un incremento en su precio recientemente en Querétaro.

“Las carnes van a sufrir un incremento por una condición, un problema mundial; este va a ser un fenómeno que probablemente se vaya a alargar a través del tiempo”, advirtió.

En ese sentido, detalló que en los mercados queretanos se encuentra hasta un 70 por ciento más cara la carne de cerdo y hasta en un 40 por ciento la carne de pollo.

Explicó que esta situación se debe a que hay un problema sanitario denominado Peste porcina africana en China, lo cual ha implicado el sacrificio de millones de cerdos.

“Hay muchas comarcas en China que se ven afectados con este programa que causa una mortalidad a los cerdos, no afecta al humano, pero esos cerdos que se tienen que sacrificar no son aptos para el consumo humano, esto ha traído un vacío importante a nivel mundial de la disponibilidad de carne de cerdo en el mercado mundial y esto genera un incremento de precios en todos los mercados, no nada más en México”, apuntó.

Dobler Mehner, garantizó que ese tipo de productos no llegan al estado, pero recalcó que se le pidió a la federación vigilar puertos y fronteras con el occidente, para evitar la infiltración de productos cárnicos de cerdo con dicha peste.

En el caso de la carne de pollo, señaló que el incremento en su costo es consecuencia del aumento en el precio de la carne de cerdo.

“Se está buscando el sustituto de otras carnes como es la carne de pollo que también está comenzando a subir porque la gente al no poder encontrar el precio que buscaban en la carne de cerdo están comenzando a hacer sustitución y está arrastrando con ello”, subrayó.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), consideró que este fenómeno se alargará a través del tiempo, pues solucionar un problema de producción porcícola tarda de seis a 10 meses.