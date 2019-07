A un año después de la victoria electoral de AMLO

Querétaro, 1 Julio 2019.- El 1° de julio de 2018 quedó grabado en la memoria de la historia de México, abriendo paso a la elección presidencial más esperada por una sociedad cansada de la corrupción y la inseguridad principalmente.

30 millones de votos llevarían a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, y después de un año, pareciera que no ha parado su campaña política. El día de hoy tan solo, se prepara para dar un mensaje a cientos de sus simpatizantes en el zócalo de la Ciudad de México, donde incluso a manifestado no solo habrá discursos, si no hasta bailongo.

El Presidente Mexicano que ha sido noticia a nivel mundial por el aumento al gasto social y la disminución del gasto corriente al Gobierno Federal, a través del despido de servidores públicos, la cancelación de proyectos macroeconómicos, la desaparición de programas que han castigado severamente incluso al sector de la población que lo apoya, y el financiamiento de acciones para disminuir la migración en El Salvador.

Proyectos que encabezan el gobierno de izquierda, como la refinería y el tren maya, se han llenado de controversia al comenzar sus construcciones antes de terminar estudios de impacto ambiental, y las consultas a los pueblos indígenas. Y qué decir de la obra más proclamada, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el cual se encuentra lleno de amparos y dictámenes judiciales que hacen de su avance un proceso lento ya sea para Santa Lucía o Texcoco.

El arremete contra los medios de comunicación por las críticas hostiles, y los reporteros críticos que se convierten en blanco de las redes sociales de los partidarios del presidente, es otro de los temas que hay que voltear a ver a un año de su elección.

Muestra tangible de los desacuerdos de los principales medios de comunicación y la presidencia de la república, ha sido evidenciado tan solo con el documento donde se daba la instrucción para que se suspendieran todas las transmisiones programadas para hoy 1 de julio, y fueran sustituidas por la transmisión en vivo del macro evento en el zócalo, el cual desató una serie de desacuerdos del sector involucrado y parte de la sociedad, motivo por el cual, se hizo presente un segundo documento que invalida dicha instrucción y que solo hace alusión al derecho presidencial de hacer públicos sus eventos y una solicitud solidaria para quienes gusten hacer la transmisión.

Una sociedad polarizada se hace presente, por un lado sus fieles seguidores esperanzados en lograr el cambio que tanto desean, y por otro un segmento de la población que ha comenzado a salir a las calles para manifestar su inconformidad y que en cada evento incrementan su número de ciudadanos participantes, que hacen marcha civil pacífica para pedir la renuncia del Presidente de la República, como nunca antes se había visto a tan solo 6 meses de haber comenzado su mandato.

En el tema de la seguridad, la apuesta del Presidente sigue estando en la creación de la Guardia Nacional, misma que también iniciará operaciones el día de hoy en 150 regiones ubicadas en las zonas más violentas de México, con 70 mil efectivos, los cuales irán en incremento hasta lograr llegar a 150 mil.

A un año de la elección más esperanzadora, y 6 meses del inicio de Gobierno, López Obrador y su equipo de trabajo, aún no logran dar el mensaje de certidumbre y certeza en las acciones tomadas. Aún se siguen siendo evidentes problemas graves de falta de planeación y experiencia, que le cuesta caro a la economía y calidad de vida de los mexicanos.

Por un lado un sector satisfecho con el cumplimiento de la promesa de regalar dinero, y por otro una sociedad que ya resiente el inicio de una recesión económica y un golpe a los sistemas de educación y salud.

Esperemos que vengan tiempos buenos para México y que el tiempo nos permita ver a un Gobierno con acciones severas en contra de la inseguridad, la violencia, la desigualdad y la corrupción, mientras tanto el mal sabor de boca se incrementa y divide a una sociedad que padece la baja de desempleos, la baja en indicadores económicos, en el consumo y la inversión, que hacen que el país se encuentre en una situación delicada, llena de incertidumbre.