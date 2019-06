Egresan de la UAQ 28 Licenciados en Innovación y Gestión Educativa

Querétaro, 28 Junio 2019.- Con sede en el Campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), autoridades de la Facultad de Psicología (FP) hicieron entrega de constancias de egreso a los alumnos que culminaron satisfactoriamente sus Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa (LIGE), la cual se imparte en esta unidad educativa.

Durante la ceremonia, el director de la FP, Rolando Javier Salinas García, felicitó a los recién graduados, a quienes exhortó a continuar su preparación y dar el siguiente paso en su formación académica que es la titulación y posteriormente al estudiar un posgrado.

“Viene una etapa nueva para ustedes, en la cual se deben sentir orgullosos de la Universidad de la cual ingresan, de la UAQ, el llamado que ustedes tienen ahora es ser el cambio y ser responsables en lo que realicen, estamos seguros que al ser educados en la Verdad y en el Honor, ustedes cumplirán ese lema de manera ética y responsable”, destacó.

Por su parte, la coordinadora de la LIGE, Ana Karen Soto Bernabé, llevó a cabo el último pase de lista a los alumnos y afirmó que “aunque no lo parezca, hoy en día, sigue siendo extraordinario egresar de la Universidad, ya que muchos jóvenes no tiene la fortuna que ustedes han tenido de transitar por una casa universitaria, y sobre todo de la UAQ, que no les cierra los brazos, sino que se los extiende todavía más”.

Como padrino de la generación y en representación del profesorado de la Licenciatura, el académico, Luis Ibarra Rivas, dirigió un mensaje a los alumnos, a quienes dio una breve reseña de la creación de dicha carrera, sobre la responsabilidad que adquieren al convertirse en profesionales.

“Nuestra querida Licenciatura desde su creación batalla por construir su identidad, pero sepan que desde donde ustedes estén contribuirán a construirla. Educadoras y educadores LIGE como nosotros valoramos el aprendizaje y a la psicología; así como son ustedes, así humanizarán, su formación está orientada a la docencia, a la educación social y la psicopedagogía en favor de la humanidad, son seres humanos cabales, y es justo lo que necesita nuestro México”, destacó.

En el evento también estuvo la coordinadora del campus Aeropuerto, Yadira Ortega Silva; la secretaria Académica de la FP, Dra. Candy Uribe Pineda; y la secretaria Administrativa de la FP, Lic. Ana Lorena Dávila Fuentes.