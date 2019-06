Pancho Domínguez ofrece cierre espectacular de sexenio en Querétaro

Querétaro, 7 Junio 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que tendrá un cierre espectacular de sexenio.

Esto luego de cuestionarlo sobre los retos que faltan a dos años y medio de concluir su administración y de que este viernes se cumplen cuatro años de haber ganado la elección para la gubernatura del estado.

“Voy a seguir trabajando como he venido trabajando, no voy a descansar, voy a seguir entregándome, dar todo mi mejor esfuerzo y que sepan, no solo yo, voy a hacer en unos días una reflexión con mi gabinete en un cierre que tenemos que hacer espectacular, de mucho trabajo, obra, programas y transparencia”, resaltó.