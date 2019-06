Chihuahua y Guanajuato no asistirán a acto de unidad en Tijuana

Querétaro, 7 Junio 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) En su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez Servién, dio a conocer que 20 mandatarios estatales ya confirmaron su asistencia a Tijuana este sábado a la defensa por la dignidad de México y la amistad con Estados Unidos convocada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“No he hablado con los cinco gobernadores de Morena porque doy por hecho que ellos ya están apuntados; estoy seguro que la mayoría de los gobernadores, incluyendo la jefa de Gobierno y La gobernadora de Sonora van a estar ahí”, destacó.

En contraste, confirmó que los gobernadores de Guanajuato y Chihuahua, no irán. El primero debido a temas de salud, y el segundo, al argumentar que “no se va a prestar a esto”.

“Quedó pendiente la llamada con el gobernador de Nuevo León, llevo 20 que van a estar ahí, solo se disculpa el gobernador de Guanajuato porque lo están operando, tuvo un accidente de su mano, y mañana estará hospitalizado, pero respalda tanto que está mandando a su secretario de gobierno y lamento y respeto la decisión del gobernador de Chihuahua que dice que ‘yo no voy, no me voy a prestar a esto, a un mitín’ y no va”, enfatizó.

El también gobernador de Querétaro, adelantó que a petición del presidente de México, emitirá un posicionamiento a nombre de todos los mandatarios estatales del país.

“Apenas voy a empezar a arreglar el discurso que voy a dar a petición del presidente de la República mañana, tomando en cuenta a la mayoría; tengo que recoger las inquietudes de todas y todos y los haré plasmar y decir en esa oportunidad que voy a tener, tomar la palabra a nombre de los 32 ejecutivos estatales”, subrayó.

Asimismo, Domínguez Servién, señaló que este sábado se irá a Tijuana con los gobernadores de Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Michoacán.

“Nos vamos a ir juntos para ir platicando lo que se quiere que se exprese”, concluyó.