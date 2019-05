Derechos humanos de los mexicanos no se tocan: Irma Eréndira Sandoval

Querétaro, 31 May (Notimex).- La política de austeridad del gobierno federal no incide en los derechos fundamentales de los mexicanos, “esos no se tocan ni con el pétalo de una rosa”, aseguró la secretaria de la Función Publica, Irma Eréndira Sandoval.

“La austeridad republicana no es limitar la provisión de servicios públicos en salud, educación, en desarrollo, en nada, no se tocan ni con el pétalo de una rosa las asignaciones presupuestales para servicios fundamentales”, estableció la funcionaria en su visita a Querétaro.

En ese sentido, dejó claro que la política de austeridad (en camino a convertirse en ley) no pretende despedir médicos, enfermeras, docentes ni a nadie que tenga como misión proteger los derechos fundamentales, como tampoco pretende cerrar instituciones.

Tampoco implica despidos masivos de personal que presta sus servicios en las instituciones del gobierno federal, sino reducir gastos suntuarios, estériles u onerosos, que venían siendo utilizados por los altos mandos para simular y seguir fomentando una subcultura de la corrupción, apuntó.

Asimismo, Irma Eréndira Sandoval, abundó que actualmente hay 141 plazas de mando ubicadas en el extranjero que duplican funciones, es una red de embajadas y consulados, con salarios excesivos y poca acción.

La secretaria de la Función Pública remarcó que con el dictamen de Ley de Austeridad, aprobado por los diputados federales se van a limitar los gastos superfluos como viajes internacionales y misiones nacionales, entre otros.