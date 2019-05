Capacitarán a taxista para evitar acoso y violencia a mujeres en Querétaro

San Juan del Río, 27 Mayo 2019.- El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), de gobierno del Estado, Juan Marcos Granados Torres, aseguró que más de 3 mil taxistas de Querétaro, serán capacitados sobre el concepto de violencia de género, para garantizar la seguridad de este sector al momento de abordar el servicio de transporte público.

El funcionario de seguridad estatal, reconoció que una de las demandas más exigentes de la sociedad, es el constante acoso sexual y violencia que se ejerce al momento de utilizar el servicio de taxis y de transporte público urbano.

Destacó que los propios concesionarios son los que irán al frente de la capacitación y que serán los primeros en poner la muestra, para que los chóferes se ajusten a esa misma medida y se respete a todas las mujeres que utilizan el servicio.

El funcionario precisó que el programa arrancará en el mes de junio y que se denominará ‘me siento segura en un taxi’, al referir que se trata de que el servicio de transporte sea un espacio libre de violencia a las mujeres.

“No se requiere a que el taxista agreda físicamente, a veces para que la mujer se sienta incómoda se requiere que el taxista esté en malas condiciones de higiene, que no vaya aseado, que vaya hablando por teléfono poniendo en riesgo el pasaje o que se conduzca con palabras soeces al estar hablando por teléfono”, por lo que dijo que todas esas conductas son parte de la capacitación que se dará a los conductores.

Granados Torres, reconoció que esta problemática es un tema que ha exigido más la ciudadanía, sobre todo porque se han denunciado casos de acoso sexual.

Dijo que el análisis para implementar esta acción se deriva precisamente del diagnóstico de las propias mujeres que están buscando un espacio seguro y que debe ser el transporte público o el taxi para que se dirijan a su trabajo, la escuela o su casa.

“Es un tema enfocado a las mujeres, a las usuarias de los taxis, a las propias personas que son conductoras de taxi y que los concesionarios lo han aceptado con mucho agrado”.

Apuntó que no hay denuncia, pero sí una participación muy importante de los taxistas, de todos los taxistas, al subrayar que hay municipios como Huimilpan que no tienen agrupaciones organizadas y que no están afiliados a federaciones, pero son grupos de taxistas que están organizados y que se han sumado al programa de manera decidida.

Juan Marcos Granados, señaló que también participarán los conductores de taxis ejecutivos y que ya se han estado sumando todas las agrupaciones, tanto de la Capital del estado, Huimilpan, Pedro Escobedo y San Juan del Río, por lo que ya son alrededor de 50 las que participarán en esta capacitación.