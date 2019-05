México el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia

Querétaro, 20 Mayo 2019.-(Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) El 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, conmemoración que data desde 1990 después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. En este día se busca crear conciencia sobre la violencia y discriminación de las que son víctimas integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual.

México sigue estando en el ojo del huracán y representa un gran reto para disminuir la desigualdad y violencia contra este sector. Actualmente nuestro país ocupa el segundo lugar por el índice de crímenes que se cometen por homofobia.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de su Programa Universitario de Estudios de Género, ha señalado que a pesar de que no existen estadísticas actualizadas, organizaciones no gubernamentales han evidenciado que de 1996 a 2015 se registraron por lo menos 1,218 homicidios bajo este concepto, y que por cada caso reportado por lo menos tres más no se denuncian.

Se afirma que en la sociedad mexicana prevalece la homofobia, entendida como prejuicios sociales que se expresan en forma de actitudes negativas hacia la homosexualidad.

La visión sociocultural respecto a la homosexualidad ha sido evidenciada en encuestas de opinión pública que reportan datos nacionales, donde el 57% de los adultos mayores de 65 años piensan que se debe rechazar.

En la población de jóvenes de 16 a 25 año se comienza a ver un cambio de actitud y tolerancia pues el 75% cee que debe aceptarse. Incluso, la encuesta Mundial de valores en México, encontró que el 39% de los adultos mayores de 50 años rechaza a la homosexualidad y solo el 26% de las personas de 18 a 29 años lo hace.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que México ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes de homofobia con 420 asesinatos tan solo de 1995 a 2006. Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos indicó que durante un período de 15 meses de enero de 2013 a marzo de 2014 hubo más de 594 asesinatos de personas en hechos vinculados con su orientación sexual.

De este número, 283 varones homosexuales fueron privados de la vida y se registraron 282 asesinatos de mujeres transgénero. Y de enero de 2014 a diciembre de 2016, 202 personas fueron asesinadas en el país por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En circunstancias laborales la encuesta “Homofobia y el mundo laboral en México”, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones, apunta que el 35% alguna vez se le negó un empleo por su orientación sexual e identidad de género y un 26% fue despedido por ello.

En los últimos años en México se han dado avances respecto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, pero aún no existe una política pública integral que responda a las necesidades de este sector, a pesar de que el artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida la discriminación por preferencias sexuales.

Más de 80 ciudades en el país participan en la marcha del orgullo gay para dar muestra a la sociedad que rechaza su orientación que no se avergüenzan de ello, e incluso algunas empresas han impulsado estrategias de inclusión laboral, así como en el mercado.