Artesana celebrará Día de la Madre lejos de su hijo por estudios

Querétaro, 7 May (Notimex).- Teresa López Bautista es artesana de origen indígena y, año tras año, su hijo Prudencio Merino la festeja, pero esta vez no será posible porque él cursa estudios universitarios de diseño gráfico en Chile.

En entrevista para Notimex, la artesana de San Juan Copala, Oaxaca, pero radicada en Querétaro desde hace varios años, dijo que este 10 de mayo le traerá nostalgia por la ausencia de Prudencio.

“Cada año celebro el Día de las Madres con mis hijos, tengo cuatro, pero la ausencia de Prudencio me entristece, pero también me siento a gusto porque está estudiando en otro país”, refirió Doña Teresa.

En ese sentido, la indígena explicó que en abril pasado, su hijo Prudencio viajó al país andino para continuar sus estudios universitarios en diseño gráfico por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Sólo se fue seis meses y ya a fines de año lo tendré de vuelta, pero quiero que se desarrolle como su hermano mayor Joel, que pinta y expone sus pinturas en muchos lugares”, enfatizó la entrevistada.

Remarcó que su mayor gusto es que sus cuatro hijos conserven la tradición familiar de la artesanía triqui, pero también desea que se superen en la actividad o profesión que decidan seguir.

“Prudencio me dice que con la carrera que está estudiando puede ayudarme a combinar mejor los colores de mis artesanías”, dijo gustosa la artesana.

Mencionó que desde varias generaciones atrás, su familia se ha dedicado a confeccionar artesanía en hilo y tela, principalmente muñecos, diademas, guantes, juguetes y otros coloridos productos.

Teresa López Bautista Se dice orgullosa también de su hijo Joel, quien ha labrado su propio destino a través del arte de la pintura indígena y quién en 2018 llevó su obra a cinco países de Europa.

“Mi hijo se ha hecho solo, desde muy joven comenzó a pintar y ahora presenta su obra en varios países”, refirió la orgullosa madre.

Indicó que Joel está ahora en San Juan Copala y difícilmente vendrá a verla el 10 de mayo, pues su ocupación artística y artesanal lo mantendrán en la entidad oaxaqueña estos días.

“Me da tristeza no verlos el 10 de Mayo, pero me da gusto que hagan lo que les gusta; a veces me preguntan si no los quiero, pero les respondo que sí y que prefiero tenerlos un tiempo lejos pero haciendo cosas buenas en la vida, el Día de la Madre es todo el año”, filosofó.