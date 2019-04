QroBus debe funcionar al 100 antes de buscar otro sistema de transporte

Querétaro, 5 Abril 2019.- El gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, sostuvo que primero debe funcionar al 100 por ciento QroBus, antes de buscar otro sistema de transporte.

Esto luego de que el alcalde del municipio de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, anunció que este mes decidirán modelo alterno de transporte, como un tren elevado o un tranvía, para disminuir el tránsito vehicular, y el cual sería operado por la empresa móvil QroBus.

“No he platicado este tema con el presidente municipal, yo pediría que primero nos concentráramos al 100 por ciento Qrobus, nos falta todavía un largo tramo. Ayer llegó a su pico más alto, lo superviso personalmente, corrieron 875 autobuses”, resaltó.

De esta forma, aclaró que hasta ahora no ha platicado con el alcalde capitalino sobre este tema, por lo cual, desconoce el proyecto.

“Ni de la presidencia municipal, ni de esta compañía que tiene un proyecto de un tren ligero”, aseveró.

No obstante, consideró que primero debe estar consolidado el sistema de transporte QroBus, pues afirmó, aún falta un largo tramo.

“Yo quisiéramos que nos concentráramos en este tema y no buscar por el momento otro sistema hasta no terminar el que estamos trabajando; no lo descarto, ojala nos alcanzara el tiempo, pero me concentraría hasta tener al 100 por ciento lo de QroBus”, precisó.