Destinan 11.2 mdp a Querétaro para familias en zonas huachicoleras

Querétaro, 19 Marzo 2019.- El coordinador de programas federales en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, informó que ya concluyeron la entrega de recursos a las familias que se ubican en los municipios del estado con problemas de robo de combustible.

“En todo el estado se está entregando casi en su totalidad, pero ahí ya se entregó en su totalidad; es algo amplio porque tiene que ver con el municipio en total haya o no ductos en algunas de las comunidades”, apuntó.

En total se destinó un monto de inversión de 11 millones 208 mil pesos de recursos federales para beneficiar a siete mil 5 familias que se localizan en los municipios por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Herrera Ruiz, detalló que la entrega de esos recursos fue mediante los programas para adultos mayores, discapacidad y Jóvenes Construyendo el Futuro, en los municipios de San Juan del Río, Huimilpan, Corregidora y Pedro Escobedo.

“Era el censo normal, se le dio prioridad a esas áreas para poder entregar los apoyos; fue adelantar en las zonas donde hay el problema del huachicol en adelantar los apoyos, en el sentido de que se restringió el robo y evitar que esta gente busque alguna otra vía de delincuencia para seguir sobreviviendo”, añadió.

El coordinador de programas federales en Querétaro, recordó que se adelantó la entrega de esos apoyos para evitar que las personas busquen una vía de delincuencia para sobrevivir.

“Para que sea la alternativa, que el recurso no va a faltar a la gente, no los grandes cabecillas que esos problema económico no tienen, si no la gente que usaban los grandes cabecillas como halcones o lo que fuera, darles una oportunidad de trabajo para que salgan de ahí y sigan otro camino”, concluyó.