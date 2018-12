Rechazan usuarios incremento al transporte en Querétaro

Querétaro, 26 Dic 2018.- Ante la aplicación del aumento a la tarifa del transporte público, usuarios se manifestaron en contra de esta medida, pues consideran que el incremento no se justifica, ya que el servicio que los choferes prestan es deficiente.

Los ciudadanos lamentaron que no los tomen en cuenta para este tipo de decisiones, pues dicen que pareciera que lo que buscan es perjudicarlos, pues hay quienes tienen tres hijos y deben tomar dos unidades.

Francisco Montes Talavera, vecino de Menchaca consideró un abuso el incremento de la tarifa del transporte porque los está afectando a su economía.

“Sí aumentaron el alza al transporte, pero se les olvidó aumentar el salario mínimo; no pueden aumentar los servicios y el salario no, es injusto que no se nos tome en cuenta”.

Refirió que los legisladores se escudan diciendo que ellos no decidieron el aumento, pero si tuviera la decisión de hacer las adecuaciones a la normatividad para que el Instituto Queretano del Transporte realizara este incremento.

“Los diputados se lavan las manos, pero ellos fueron los que le dieron las herramientas al instituto del transporte para que pudieran realizar este incremento”.

María de Lourdes Sandoval, vecina de Santa Rosa, comentó que ella es una de las más perjudicadas pues tiene que tomar dos camiones para llegar a donde trabaja, por lo que al final de día termina pagando cuatro unidades diarias.

“No todos tenemos posibilidad de aplicar para que nos den un descuento, pues este sólo es para ciertas personas y la verdad es que a mi si me afecta en mi economía, pues no tengo contemplado gastar 12 pesos más por día”.

Negó que ahora que ya aplica la tarifa le hayan querido cobrar de más y refutó. “Ya sería el colmo si estos diantres quisieran cobrarme 15 pesos, yo les doy cambio y cuando no, les exijo mi cambio, el dinero no está para reglarse y menos por un servicio tan deficiente como el qué hay aquí en Querétaro.

Agustín Ruiz López, vecino de La Joya, aseguró que suficiente abuso es ya el hecho de que les hayan aumentado tres pesos el transporte como para que los choferes se quieran pasar de “vivos” al cobrar 15 pesos.

“A mi no me han cobrado 15 pesos, pero si escuché que en algunas rutas eso era lo que estaban cobrando y como aún la gente no conoce bien a bien de cuánto es el aumento los choferes abusan de eso”.

Solicitó a las autoridades del Instituto Queretano del Transporte vigilar el actuar de los choferes pues no se vale que sigan abusando de los usuarios de esta manera.

“No conforme con aumentar tres pesos la tarifa, los choferes quieren hacer su agosto, pero no lo vamos a permitir por eso exigimos cómo usuarios que las autoridades atiendan las denuncias que hicieron algunos usuarios a quienes pretendieron cobrarles 15 pesos el pasaje”.

Los ciudadanos aseguraron que en caso de que exista la posibilidad de ser parte de un amparo colectivo lo harán, pues no se les hace justo que suba la gasolina y ahora el transporte.

“Ya sólo falta que el año que entra aumenten los productos de la canasta básica y con esto vuelvan a darnos en la torre”.