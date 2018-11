Observaciones municipales no son a mi persona: Marcos Aguilar

Querétaro, 23 Noviembre 2018.- El ex presidente municipal y ahora diputado federal, Marcos Aguilar Vega, aseguró que las observaciones que ha realizado el actual gobierno son a la administración y no a su persona, al defender que un mes antes de concluir su mandato entregó al presidente interino Enrique Correa Sada.

“Todo lo que se ha referido de estas observaciones van dirigidas al presidente interino y no a mí. El proceso está establecido en la ley y he transparentado, en una primera etapa, lo que se refiere a las 374 observaciones”.

Explicó que los funcionarios públicos que formaron parte de esta administración están en proceso de solventar dichas observaciones y habrá que conocer cuál es el resultado final, por lo que estimó que el dato real será lo que al final quede de estas observaciones, que elaboró un despacho que contrató la administración de Luis Bernardo Nava.

“Estoy tranquilo, no tengo nada de qué preocuparme pues las acciones que se realizaron fueron conforme la ley y jurídicamente está bien en la entrega recepción, porque yo entregué un mes antes y a mí no me formuló ninguna observación el presidente interino entrante Enrique Correa”.

Detalló que la actual administración no aclaró si las observaciones fueron a Enrique Correa, pero de lo que sí está seguro es que no son de su trienio.

“Las 374 observaciones que se mencionaron no fueron dirigidas a mi persona porque cuando yo entregué la administración lo hice de acuerdo con lo que establece la Ley de entrega recepción y a mí no me hicieron ninguna observación”.

Afirmó que las observaciones que ya se elaboraron, hablando en pro de Enrique Correa, son parte de la primera etapa del procedimiento, que no significa que haya 374 observaciones definitivas.

Sino que, dijo, tienen que solventarlas los servidores públicos, por lo que habrá que esperar la segunda etapa para conocer cuántas observaciones quedarán al final y de esas qué servidores públicos son los que están señalados.

Aclaró que hasta el momento no hay ninguna investigación por parte de la comisión ciudadana, sino que el ofrecimiento de la administración es que colegios especialistas en diversas materias puedan entrar al proceso de revisión de los contratos de concesión.

“Recuerden que estos contratos ya fueron revisados por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro y no emitieron ninguna violación al marco legal, por eso hay toda la tranquilidad para transmitir a la población queretana que no se violó ninguna disposición jurídica, que todo está dentro del marco de la ley y que benefician al gobierno municipal financieramente.

Descartó que estas observaciones sean por cuestión política, al referir que se trata de un ejercicio normal que se da cuando hay cambio de administración y que se está realizando con transparencia y de cara a los habitantes de Querétaro.

“Entiendo que así se lo solicitaron al alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero no sólo para ver el pasado sino que de hoy en adelante, todo lo que se haga sea sujeto de evaluación y revisión, porque si sólo fuera revisión y evaluación a lo que hizo Marco Aguilar, entonces si habría un ingrediente político, pero observo que todo lo que se haga en esta administración será en los mismos términos”.

Sobre las concesiones que se otorgaron en sus administración, Aguilar Vega ve con buenos ojos que esta administración haya remitido a la comisión de rendición de cuentas, que es una comisión ciudadana, que integran los colegios del estado de Querétaro y especialistas en materia jurídica o contable, para que ellos den sus propias expresiones y manifestaciones al respecto.

“Hay absoluta tranquilidad en las concesiones que se aprobaron en virtud de que la Entidad Superior de Fiscalización ya auditó esos contratos y no derivaron observaciones, ni nada que implique desvío de recursos o algo en contra del marco jurídico para beneficiar al gobierno municipal y los queretanos”.