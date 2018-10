Consulta sobre aeropuerto, simulación que afecta inversiones: Mauricio Kuri

Querétaro, 22 Octubre 2018.- La consulta pública para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es sólo una simulación y no respeta los acuerdos ya establecidos, por lo que es un mal mensaje que se envía a los inversionistas, aseguró el senador de la República, Mauricio Kuri González.

“El actual aeropuerto de la Ciudad de México ya quedó rebasado por eso es que se suscribieron diversos convenios con diversas empresas y decirles en este momento que siempre no o que se va a someter a una consulta ciudadana deja al gobierno mal parado”.

Suponiendo, refirió, que el aeropuerto se decida hacer en Santa Lucía, poco se sabe de las especificaciones técnicas que implicaría moverlo a este lugar y negociar con acreedores y contratistas afectaría sin lugar a duda el presupuesto 2019, aunado a las pérdidas económicas que habría por cancelar la obra de Texcoco que lleva un avance de 20 por ciento y que cuenta con un financiamiento de 69 por ciento.

“No sé cuál sea el mejor aeropuerto en término técnicos porque no tengo los conocimientos técnicos, pero además sólo me han hablado del que estaría en Texcoco, pero no me han dado argumentos de la opción del de Santa Lucía”.

El también empresario recordó que cuando firma un contrato, este lo respeta y honra y no lo pasa por alto o lo somete a una consulta ciudadana, pues ya se tomó la que sería la mejor decisión y más en este contrato porque ya lo deben los mexicanos.

“Si estuvo mal hecho habrá que revisarlo hasta el fondo a través de las controlarías y si hay que meter a alguien a la cárcel, pues que lo metan, pero decir, que le gusta más otro lugar porque en el actual se gastó mucho dinero no creo que sea lo correcto, pero un contrato se debe respetar y honrar porque si no mandas una mala señal a los inversionistas que ya no querrá hacerle una obra al Gobierno federal porque no sabes si el presidente de la República ya no quiere hacerla o va a enviarla a consulta ciudadana”.

Destacó que la gran mayoría de los mexicanos no se sube a un avión, pero lo que pase en el aeropuerto si incide en su vida, es decir, una persona que vende en el mercado de Oaxaca, sino llegan los turistas europeos a través del aeropuerto de la Ciudad de México no van a vender. “No se trata sólo de los que se suben al avión, pero bueno como quiera a Querétaro le va bien pase lo que pase.

Destacó que como senador quiere lo mejor para Querétaro, donde haya mejores oportunidades laborales y sobre todo que se pueda combatir la impunidad y la corrupción que está en el país por eso es que desde el Senado de la República busca que baje la gasolina como parte de su agenda legislativa”.

Del 25 al 28 de este mes se realizará la consulta para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y algunas de las meses se instalarán en los municipios de Corregidora, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río.

Sobre la irrupción de los migrantes centroamericanos a Tapachula, Chiapas, donde reportaron que diversas personas robaron mercancía de los comerciantes, el senador, aseguró que el ingreso al país debe ser de manera ordenada.

“Nosotros tenemos más en común con América Latina que con América del Norte, aunque México está en América del Norte y tenemos un socio comercial con el que tenemos más de 3 mil kilómetros de frontera donde hay una gran cantidad de problemas y hay que entender que las personas se van de su ciudad o país por la situación económica y no de voluntad propia”.