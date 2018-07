Voto masivo: la libertad se defiende en las urnas

No recuerdo un acto de unidad de los mexicanos, más espectacular y majestuoso que el del 1 de julio de 2018, y estoy segura que seguirá en nuestras mentes, por lo menos hasta las próximas elecciones de 2024.

Lo cierto es que los mexicanos más allá de diferencias, de colores, de partidos, nos hemos llevado una lección histórica, haciendo realidad aquel dicho de: “LA UNIÓN HACE LA FUERZA”, y no, no me refiero al contundente gane de Andrés Manuel López Obrador, como Presidente Electo de México, me refiero a la muestra que le hemos dado al mundo entero, pasando de ser un país indignado, dolido y atropellado; a un país lleno de dignidad, honor, coraje y valentía.

La pregunta para los partidos políticos hoy debe ser en relación al motivo del voto masivo, un voto que le da la cachetada más grande a TODO EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO, y si, A TODO, morenistas, panistas, priistas, perredistas, petistas, “A TODOS”.

Porque los ciudadanos defendimos el día de ayer nuestra elección, nuestro derecho a decidir quién debe gobernarnos, gritándoles de forma honorable que el voto de la mayoría debería ser respetado, sea cual fuera.

Desde que comenzó a hablarse de las ELECCIONES DEL 2018, todo rondaba entorno a la desconfianza, la ciudadanía vislumbraba un posible fraude electoral, incluso un año antes de los comicios, y esto, fue motivo y tiempo suficiente para hacernos saber a los mexicanos, que la única forma en que podíamos hacer patria y manifestarnos de forma contundente, era saliendo a las urnas y votar. Votar, votar y votar fue la misión de los mexicanos, cumplida honorablemente en la jornada del día de ayer.

Se suponía al igual, un ambiente trágico, inseguro, y ahí nuevamente salimos abante para decirle a todo el mundo, que somos un país: alegre, amoroso, escandaloso en la algarabía, pero respetable, en donde los buenos somos más, y que a pesar de pocas situaciones reprobables que se dieron en el proceso electoral, se mantuvo el deseo de llevar a México por un sendero de paz, tranquilidad y armonía.

El día de ayer tuve el honor de aventurarme como parte del equipo de ROTATIVO DE QUERÉTARO, no soy reportera, ni conductora, pero puedo decirles que el orgullo que sentí no me lo quita nadie, porque a mi manera, tuve la oportunidad de manifestar de forma libre y transparente lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo, y les puedo asegurar que es de las mejores experiencias, sino es que la mejor que he tenido como ciudadana mexicana.

Así fue como cada uno desde la posición que nos tocó, defendimos nuestro derecho hacer partícipes en este procesos electoral, sin precedentes. No puedo describir aún mi emoción y sentimiento, cuando escuche a una fila muy larga de casi 200 mexicanos, cantando “Cielito Lindo” mientras esperaban su turno para votar.

Los comentarios de los ciudadanos manifestando su júbilo por salir a votar, por ver a sus familiares, amigos y vecinos, participando de forma tan especial.

El reconocimiento masivo también para los casi UN MILLÓN 600 MIL CIUDADANOS que fueron funcionarios de casilla, los héroes anónimos de este proceso electoral.

Defendieron a garra su función, su posición, compromiso y responsabilidad, y créanme en las casillas que tuve la oportunidad de visitar, solo daban muestra de su objetivo principal: entregarnos a todos los mexicanos los resultados de una elección en relación al voto emitido por los ciudadanos, fuera cual fuera el resultado.

Los funcionarios de casilla defendieron con educación, civilidad y respeto ante todo aquel que sentía representaba una amenaza.

Hoy más que nunca, sintámonos orgullosos de ser mexicanos, le estamos dando la vuelta al mundo por la hazaña de movilidad ciudadana, porque demostramos que es fácil ponernos de acuerdo cuando la mayoría coincidimos en que: “HACER LO CORRECTO HACE BIEN”.

Se acabó la contienda, México necesita de todos, más allá del resultado, la unidad debe continuar, porque ahora como país tendremos que exigir al nuevo gobierno electo acciones contundentes en favor de todos, mismas que ya no pueden esperar.

México despertó y le ha mostrado al mundo entero que el VOTO MASIVO, MATA FRAUDE ELECTORAL, que los MEXICANOS ESTAMOS UNIDOS y que ya sabemos lo que podemos lograr. El Gobierno Mexicano Electo tiene un gran reto, ante una sociedad que descubrió que son los verdaderos dueños de su país, que el pueblo es el que manda, y que no se necesitan actos violentos ni fraudulentos, para gritar y hacer valer nuestro derecho a una mejor calidad de vida, a un mejor país.