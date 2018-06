Descarta Fiscal de Querétaro ataque a candidata de Landa de Matamoros

Querétaro, 26 Junio 2018.- El Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, afirmó que tienen la certeza de que el ataque a balazos a la camioneta oficial de la candidata a la presidencia municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Landa de Matamoros, Eva Maldonado Hernández, no fue contra ella.

Agregó que de acuerdo con las investigaciones, por el espacio, el lugar y la forma en el que ocurrieron los hechos no existe la certeza de que ese ataque, del cual la camioneta recibió 28 impactos de bala, estaba dirigido contra la candidata priista.

“Vamos bien, no hubo ningún riesgo para la candidata, que suponiendo que hubiera sido un atentado, lo cual estamos seguros que no se trató de un atentado, no fue contra la candidata, de eso tenemos perfectamente la seguridad de que el problema no era contra la candidata”, aclaró.