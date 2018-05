Luis Nava rehabilitará 15 plantas de tratamiento en Santa Rosa Jáuregui

Querétaro, 30 Mayo 2018.- Al sostener una reunión con mujeres de Jurica, Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, propuso que de ganar la alcaldía arreglará 15 plantas de tratamiento de agua cerca de la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

Esto luego de revelar que existen alrededor de 15 descargas clandestinas a cielo abierto en el mismo número de comunidades de la delegación, que cuando llueve esas aguas negras van directo al dren del Arenal.

“Son 15 comunidades que su drenaje no va a ningún lado; necesitamos arreglar de entrada 15 plantas de tratamiento de agua para esas comunidades que están todas cerca de Santa Rosa Jáuregui”, apuntó.

Del mismo modo, anunció la instalación de la Unidad de Control Animal para la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

Asimismo, admitió que existen molestias de los vecinos de la zona, pero consideró que se debe tener humildad para reconocer que se hizo bien antes y qué falta por hacer.

“Querétaro nos exige seriedad, responsabilidad, ser humildes, y poder reflexionar sobre lo que está bien hecho y para reconocer que falta mucho por hacer, así lo vamos a hacer escuchando, trabajando y dando resultados”, manifestó.

Nava Guerrero, consideró que “es pésimo que alguien llegue con soberbia a decir ‘no, no, no, todo lo que hicieron antes está mal y solo lo que a mí se me ocurre va a estar bien’ tampoco estamos para eso”.

“Sé que tienen algunas molestias, y las vamos a resolver. Tenemos que tener la humildad, para reconocer que se ha hecho bien antes, porque hay cosas buenas que se han hecho y es pésimo que alguien llegue con soberbia a decir ‘no, no, no, todo lo que hicieron antes está mal y solo lo que a mí se me ocurre va a estar bien’ tampoco estamos para eso”, sostuvo.

En el marco de dicha reunión, se comprometió a invertir en Jurica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como a escuchar, trabajar y dar resultados de ganar la presidencia municipal.