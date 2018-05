Denunciarán ante Fiscalía Anticorrupción a administración municipal y la CEA

Querétaro, 16 Mayo 2018.- Por presuntos actos de corrupción, vecinos de El Refugio, interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, en contra de la actual administración municipal y la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Esto tras la asignación directa, sin licitación, de la concesión para otorgar el servicio de agua potable a dicho fraccionamiento, a la empresa Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado S.A. de C.V.

El abogado y también vecino de El Refugio, Gustavo Ríos, señaló presuntos actos de corrupción por parte del municipio y un desvío de recursos de entre 30 y 35 millones de pesos mensuales, dinero que sostuvo debería recibir la CEA.

“Es una mentira que existe imposibilidad para otorgar el servicio y entonces por lo tanto no se justifica el otorgamiento de la concesión. Esto es parte de una simulación, un montaje con la idea de desviar esos recursos, que no los cobre la CEA, que los cobre un tercero, la concesionaria está cobrando el dinero, no está prestando ningún servicio, ahí está el acto de corrupción”, denunció.

Además, con esta acción se busca la revocación del acuerdo para quitar la concesión a dicha empresa, la cual les fue otorgada por el ayuntamiento capitalino el 22 de noviembre del 2016, por un periodo de 15 años.

“Dicen que no cuentan con la infraestructura, desde ahí es una farsa, yo calificaría esto como la estafa maestra, estamos hablando de mucho dinero que se está llevando esta empresa sin haber invertido un solo peso; la CEA tiene conocimiento y no se ha pronunciado al respecto, ha dejado que las cosas pasaran, no nada más es por acciones los delitos, sino también por omisiones”, expresó.

Relataron que en ese acuerdo, el municipio determinó que tenía la imposibilidad para prestar los servicios de agua pública potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en un polígono de más de siete millones metros cuadrados.

No obstante, los vecinos aclararon el único que tiene esa competencia es la CEA, de acuerdo con el artículo 401 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

Asimismo, la habitante de El Refugio y química por profesión, Janeth Torres, reveló que según un estudio que llevó a cabo el laboratorio certificado Hidrolab, ubicado en Monterrey, este arrojó que el agua está contaminada pues registra altos niveles de trihalometanos y yodo, es decir, por arriba de la Norma Oficial Mexicana, y lo cual puede dañar la salud de las personas, como provocar cáncer de vejiga y problemas en la tiroides.

“La muestra se tomó el siete de marzo de este año; se realizó ante presencia de un notario público de la notaria número 36”, detalló.

Los colonos aseguraron que la concesión del agua a la empresa Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado S.A. de C.V. afecta a 40 conjuntos habitacionales donde viven 40 mil personas en la zona de El Refugio y siete colonias aledañas.

Incluso, revelaron que predial de dicha empresa se metía a sus propiedades para cortarles con una segueta el tubo del agua, y así, obligarlos a contratar con ellos el servicio de agua potable, el cual tenía un costo excesivo.