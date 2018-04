DIF no entregará a su madre bebé abandonado en Querétaro

Querétaro, 4 Abril 2018.- El Director del Sistema Estatal DIF, Juan Pablo Rangel Contreras, informó que debido a que la mamá del recién nacido abandonado en diciembre pasado en el templo de Santo Domingo, ubicado en el centro histórico de la capital, no aprobó los exámenes psicólogos, no le será entregado.

En ese sentido, señaló que la mujer ya fue notificada por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

“La madre ha sido notificada de la negativa por parte de la Procuraduría, para poderle hacer la entrega de su hijo. Eso ya ha sido explicado y acreditado ante la madre, ella ha quedado si bien no de acuerdo, pero satisfecha en cuanto a cuáles son los motivos por los cuales nosotros consideramos que no es conveniente, ni adecuado el reingreso a su familia; se realizaron esas valoraciones y el resultado fue no satisfactorio, no acreditó los puntos o consideraciones pertinentes”, recalcó.