Querétaro hará revisión de tarifas al transporte en agosto: gobernador

Querétaro, 28 Marzo 2018.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, señaló que se llevará a cabo la revisión de la tarifa del transporte público de la zona metropolitana, la cual afirmó que no la “pateará”, como otras administraciones que lo hicieron para evitar un costo político.

“No me voy a negar ninguna revisión, ni la voy a patear, por no tener un costo político como lo han hecho anteriores administraciones”, garantizó.

En ese sentido, sostuvo que no se negará a que se haga la revisión del servicio del transporte colectivo en agosto próximo, como lo marca la Ley de Movilidad, para determinar si aumenta o se mantiene el pasaje.

No obstante, admitió que si es necesario realizar un incremento a la tarifa se hará y se explicará el por qué.

“Si no hay que subirlo, no se va a subir, y si hay que subirlo, bajo un análisis que hay que dar, hay que subirlo, pero no lo tengo, no lo hay, pero estoy con la disponibilidad de hacer un análisis para no subirlo o para subirlo con las explicaciones que se tengan que dar de ambas, o no o si y por qué”, reiteró.