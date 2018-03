Sin riesgo Querétaro por brote de sarampión: Gobera Farro

Querétaro, 15 Marzo 2018.- El Secretario de Salud Estatal, Alfredo Gobera Farro, descartó que Querétaro esté en riesgo por brotes de sarampión, al sostener que no se han detectado casos, como los ocurridos en la Ciudad de México.

“En el estado de Querétaro no hay ningún caso; es consecuencia de un virus que se llega a contagiar por ahí, afortunadamente en el estado de Querétaro no lo tenemos y en el resto del país no existe ningún otro caso más que estos. Recordemos que ha habido en otros años casos que han surgido en algunos otros estados, pero no existe ningún riesgo” enfatizó.

Al respecto, sostuvo que los casos detectados en la Ciudad de México fueron hechos aislados, ya que se dieron por contraer la enfermedad en Italia.

“Estos son casos aislados que se presentaron en la Ciudad de México, tres en la Ciudad de México, y uno en Baja California, los tres de la Ciudad de México es una señora que regresó de Italia, su hijo también lo adquirió y la trabajadora que trabajaba con ellos en su casa. En el país no existe a la fecha ningún caso autóctono desde 1996, desde hace más de 20 años”, recalcó.

Del mismo modo, Gobera Farro, garantizó que las campañas de vacunación se han implementado de manera permanente en el estado.

“Es decir, quienes nos vacunamos todos nosotros, se nos puso la vacuna cuando teníamos un año y el refuerzo a los seis años y esa vacuna perdura para toda la vida”, apuntó.

Sin embargo, señaló que como prevención las autoridades federales y las estatales están al pendiente para atender cualquier eventualidad ocasionada por el sarampión.

“Pero no existe alarma al respecto, son estos casos que es de gente que viene de Europa, en el caso específico de Italia, en algunos casos ha sucedido de Alemania, que por alguna razón los esquemas de vacunación no se llevan allá de manera tan puntual como aquí”, apuntó.

El titular de la Secretaría de Salud Estatal, recordó que desde 1996 en el país no se han registrados casos autóctono de sarampión.

Al mismo tiempo, destacó que casi el 99 por ciento de la población mexicana está debidamente vacunada y protegida, por lo que, el riesgo de contraer el sarampión no existe.

“El riesgo es muchísimo menor, no existe prácticamente riesgo. Sin embargo, hay que estar atentos a cualquier eventualidad, pero se ha generado mucho más alarma de lo que realmente tenemos, en el estado no tenemos absolutamente nada y se ha trabajado de manera permanente con los temas de vacunación”, concluyó.