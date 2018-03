Ricardo Anaya Cortés, es mi candidato: Pancho Domínguez

Querétaro, 12 Marzo 2018.- El gobernador Francisco Domínguez Servién, afirmó que Ricardo Anaya Corté, es su candidato a la presidencia de la República por la coalición ‘Por México al Frente’ y que lo acompañará en su campaña, no en Querétaro, sino en otros estados del país.

“Yo en lo local no voy a asistir, no me voy a meter, pero me verán, no en Querétaro, pero en algunos estados del país apoyando a Ricardo Anaya”, sostuvo.

Del mismo modo, afirmó que no existe un distanciamiento con el candidato presidencial. Esto luego de que este domingo no lo acompañó a su registro como candidato ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que ya tenía un compromiso personal.

“Tenía programada una boda fuera de Querétaro, subí una foto a redes sociales, no podía dejar de faltar, es gente muy cercana conmigo, entonces le dije que no podía ir”, reveló.

En otro orden de ideas, Francisco Domínguez, confirmó que alistan una denuncia para proceder legalmente contra la persona que hizo una publicación sobre Margarita Zavala en la página de Facebook del Gobierno Estatal.

“Fue el abuso de una persona que tenía las claves de las cuentas de redes del Gobierno del Estado y lo hizo por sus pistolas, se retiraron ayer mismo las cuentas y voy a proceder legalmente, porque nadie va a poner en duda el candidato de mi partido, el candidato de Pancho Domínguez a la presidencia de la República se llama Ricardo Anaya Cortés”, enfatizó.

Domínguez Servién, indicó que la persona involucrada fue una mujer que era parte de una consultoría, y no una empleada de confianza del Gobierno, la cual ya fue dada de baja.