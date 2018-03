Deja SEDESOL de entregar apoyos de PROSPERA en Landa de Matamoros

Querétaro, 9 Marzo 2018.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, reveló que debido a un problema administrativo la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a nivel federal, se suspendió la entrega del programa PROSPERA a todos los beneficiarios del municipio de Landa de Matamoros.

“Se dejaron de entregar a todo el municipio, pero me dicen en SEDESOL que fue una falta administrativa, pero se va a reponer lo que se dejó de pagar, pero la gente ya estaba muy inquieta”, confirmó.

En ese sentido, afirmó que se comunicó vía telefónica a las oficinas centrales de la SEDESOL en la Ciudad de México, para solicitar que se regularizara el programa, ya que la falta del recurso inquietó a los beneficiarios.

De esta manera, aunque no especificó desde cuándo se dejó de otorgar los apoyos, confió en que a la brevedad se regularice y se reponga el dinero que se dejó de entregar a los adultos mayores.

“Había algunos problemas en Landa que no se estaba entregando el programa Prospera, yo hice una petición en México, se va a regularizar y yo creo que es una parte a la regularización y el compromiso de que no les falte a los viejitos Prospera porque es una ayuda económica que le sirve a la gente más pobre”, sostuvo.

Asimismo, confirmó que la próxima semana vendrá a Querétaro el titular de la SEDESOL, pero aclaró que no sabe el motivo de su visita, ni la fecha.

“Me acaban de avisar que quiere venir a Querétaro el secretario de SEDESOL, no me han dicho todavía el por qué”, añadió.

En otro tema, el gobernador del estado, consideró que podrían apoyar al municipio de San Juan del Río económicamente.

Esto luego de que el ayuntamiento fue embargado por tener un adeudo de 1.3 millones de pesos a un proveedor, por la prestación de un servicio de impresiones publicitarias que se brindó durante la administración 2009-2012.

“No he platicado con el presidente municipal, he andado activo, no he tenido tiempo, voy a ver a mi secretario de finanzas llegando a Querétaro y vamos a ver”, sostuvo.

Añadió que analizará este tema con el Secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Alcocer Gamba, para determinar si habría posibilidades de apoyar al municipio.

Asimismo, enfatizó que se debe aplicar la ley en contra de quien resulte responsable por el embargo que sufrió la presidencia municipal de San Juan del Río.

“La ley se tiene que aplicar sin distingo alguno para todos y más si son recursos públicos”, concluyó.