Gobernado de Querétaro no acompañará a candidatos en campañas

Querétaro, 9 Marzo 2018.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que no acompañará a los candidatos de su partido (PAN) durante las campañas.

Lo anterior a pesar de recordar que la ley le permite hacerlo los sábados y domingos.

“Yo no lo voy a hacer. Vimos como en la elección pasada sí hubo titular acompañando a candidatos, yo no lo voy a hacer, yo ya hice muchas campañas, pero mi equipo la ley se los permite. Yo por mi parte aunque me lo permite la ley acompañar a candidatos el sábado y el domingo no lo voy a hacer”, garantizó.

Asimismo, indicó que la ley también permite a los funcionarios públicos de su gobierno acompañar a los candidatos los fines de semana.

No obstante, recalcó que ya les dieron una “check list”, sobre lo que pueden hacer o no en el proceso electoral, para evitar violar la ley.

“Ya les dijimos a todos los funcionarios de mi equipo, un check list de qué sí pueden y qué no pueden hacer, por supuesto que la ley sí les permite apoyar al candidato que decidan, sobre todo los fines de semana, un sábado, un domingo”, recalcó.

Del mismo modo, el mandatario estatal, recordó que durante el periodo de la veda electoral, el Gobierno Estatal, no podrá hacer promoción.

Añadió que tampoco podrán entregar obra pública, programas sociales, ni hacer entregas masivas.

Sin embargo, aseveró que continuará el trabajo al mismo paso y ritmo, y si puede, hasta más fuerte.

“Lo único que sí se puede si tuviéramos algo es el tema de seguridad y temas de salud, ahí si podemos hacer entrega e invitarlos, pero todo lo demás está prohibido”, finalizó.