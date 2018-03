Parejas del mismo sexo tramitan adopciones en Querétaro

Querétaro, 8 Marzo 2018.- El Director del Sistema Estatal DIF en Querétaro, Juan Pablo Rangel Contreras, informó que actualmente en el Consejo Técnico de Adopción se encuentran en análisis tres solicitudes de parejas del mismo sexo que desean adoptar a uno de los niños institucionalizados que tiene a su cargo el DIF Estatal.

“Sí, estamos hablando de dos o tres, sí hubo la solicitud; hasta este momento no nos ha llegado ninguna, yo sé que hay dos o tres solicitudes de parejas de personas con el mismo sexo y se está dando su trámite normal”, añadió.

En ese sentido, explicó las solicitudes se encuentran en el proceso de evaluación, pues las parejas, en general, deben obtener un certificado de idoneidad para entrar a la lista de adopciones.

“Es importante mencionarles que nosotros en el Consejo Técnico que lo formamos varias personas que estamos legalmente autorizadas para estar dentro de este Consejo de acuerdo al propio reglamento recibimos mes a mes todos los casos para autorizar los certificados de idoneidad”, sostuvo.

Aunque, aclaró que en el inter pudieran no expedir dicho certificado debido a que no cumplieron los requisitos o porque no aprobaron las valoraciones psicológicas y los estudios socioeconómicos.

“(El certificado de idoneidad) es el documento legal técnico que requieren las personas para poder ser sujetos de adopción. Entonces hasta este momento no hemos tenido la presentación de los expedientes de estas parejas, cada mes nos van pasando”, sostuvo.

Rangel Contreras, confirmó que esas tres solicitudes en particular no han sido desechadas por el Consejo Técnico, por lo que continua su trámite de forma normal.

“Todos los requisitos y pruebas que hacemos no las pasen o no las cubran, y entonces si no las pasan o no las cubren se van desechando esos casos de manera natural. Entonces al Consejo Técnico llegan solamente aquellas solicitudes que ya cumplieron de manera positiva con todos los requisitos para dar su autorización”, precisó.

Reportó que al cierre del 2017 recibieron 106 solicitudes de adopción, de las cuales, tres pertenecen a parejas del mismo sexo.

“Es la primera vez que se abre esto de una manera a que no tiene un límite las solicitudes, se amplío a un número indefinido, antes eran 40 por año, este año se va a mantener; de esos 106 solicitudes yo te puedo decir que al final van a terminar solamente entre 30 y 40 personas en verdaderamente sujetos para poder adoptar”, apuntó.

El Director del Sistema Estatal DIF, reveló que en lo que va de la actual administración no han dado en adopción a algún niño institucionalizado a alguna pareja del mismo sexo.

“No, hasta donde yo tengo entendido digamos de lo que llevamos de administración no, hacia atrás por lo que yo sé tampoco”, finalizó.