‘Boleto único’ para el transporte público en Querétaro: IQT

Querétaro, 12 Enero 2018.- El Director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco, informó que a partir de esta semana comenzarán a expedir boletos, para un único viaje en el transporte público, a los usuarios de las 12 rutas que ya no aceptan efectivo.

Explicó que dichos boletos serán para aquellos pasajeros que hayan olvidado su tarjeta de prepago.

“Si un usuario no tuviera tarjeta de recaudo y no quisiera realizar el pago, no podría acceder a la unidad; también a partir de esta semana tendrán un boleto que podrán utilizar aquellos que no tengan la tarjeta y no tengan el monto para pagarla, es decir, si alguien tuviera la tarjeta, la hubiera olvidado tendrá que hacer el pago a través del boleto”, apuntó.