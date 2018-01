San Juan del Río, 12 Enero 2018.- El Secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, pidió a los habitantes de Querétaro, que deseen vender o rentas sus viviendas, verificar antes la identidad de las personas con quienes harán la transacción.

Dijo que se trata de una acción básica para evitar la llegada de delincuentes provenientes de otras entidades federativas, que quieran realizar actividades ilícitas en el estado.

“Siempre que vayan a rentar una casa, siempre que vayan a vender una casa, verifiquen la identidad de la persona con la que están haciendo la transacción”, exhortó.

En ese sentido, aunque admitió que la autoridad no puede evitar que los queretanos renten sus casas a personas que no conocen y que no saben si son delincuentes, sí pueden verificar su identidad.

“La mejor fortaleza que vamos a tener es que la ciudadanía ayude, apoye a la autoridad, con acciones básicas; no se puede evitar que las personas renten sus casas a personas que no conocen, que no saben que son delincuentes, que son narcomenudistas o que están ligados a delincuencia de otro tipo”, recalcó.

Asimismo, Granados Torres, pidió a los queretanos llamar y denunciar al 911 movimientos sospechosos o irregulares que lleguen a detectar en sus colonias, barrios o comunidades, para que haya una reacción pronta y efectiva de las corporaciones policíacas.

El titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, reiteró que será detenida la persona que venga a cometer delitos en Querétaro, de lo contrario, será buscada y boletinada en todo el país.