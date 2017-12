Sonia Rocha justifica voto a favor de Ley de Seguridad Interior

Querétaro, 19 Dic 17.- Luego de la polémica por la Ley de Seguridad Interior, la senadora Sonia Rocha Acosta, informó que justificará a los ciudadanos que la cuestionen sobre sus motivos de votar a favor de la iniciativa.

Explicó que aunque no es perfecta, la propuesta de ley es necesaria, ya que se debía dar certeza a las fuerzas armadas en su labor, que ahora mismo ya actúan sin regulación en diferentes puntos de la República Mexicana.

Señaló que sabe que es una ley impopular, pero no se trata de ser popular sino de votar lo necesario para mejorar las condiciones del país, resaltando que aunque en Querétaro no se viven las mismas situaciones de Seguridad que en otros lugares, era necesaria la ley para colaborar en el combate al crimen organizado en otros estados.

“Hoy no lo sabes, porque no hay una ley que diga a dónde van, por qué, a cuál circunstancia van y cuál es la razón que motivó, las legislaturas van a tener que pedirlo y van a regular esta parte discrecional que tenía el Poder Ejecutivo en manos del Presidente de la República con nuestras fuerzas armadas es un beneficio”.

Además dijo que de cualquier forma ya se violaban Derechos Humanos en el país antes de la aprobación de la ley, por lo que ahora será labor de las organizaciones civiles que se manifestaron en contra, vigilar que no se violenten los Derechos Humanos en el país luego de la aprobación.

“Efectivamente hay muchas cosas, no es una ley perfecta, efectivamente los que cuidan los derechos humanos tendrán que vigilar que los derechos humanos no sean violados, anteriormente la Ley no existía y de todos modos los derechos humanos se han violado o ¿a poco no se han violado?”.

Finalmente consideró que el presidente de la república deberá de revisar la ley con las modificaciones realizadas para decidir si la vetará o no, pero parece improbable porque la primera propuesta de proyecto de ley fue enviada por él al Congreso de la Unión.