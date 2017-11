Cero deuda del Estado en 2021: Francisco Domínguez Servién

Querétaro, 24 Noviembre 2017.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se comprometió a que habrá cero deuda pública del estado, cuando haya concluido su administración en el 2021.

“Estoy haciendo un compromiso que para el final de mi administración el Gobierno del Estado tenga cero pesos de deuda. En menos de cuatro años Querétaro podrá decir sí se puede no endeudar. Las deudas no son malas, pero es dinero público y con una planeación financiera no ponemos en riesgo ni programas, ni infraestructura”, recalcó.

Por lo cual, reveló que dio la instrucción al Secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Alcocer Gamba, para que el 31 de diciembre de este año la deuda, que está contratada con Bancomer, se reduzca a 700 millones de pesos.

“He dado la instrucción para que al 31 de diciembre se paguen 300 millones de pesos con lo cual iniciaremos en el año solo con 700 millones de pesos de deuda”, abundó.

En ese sentido, recordó que recibió la administración en el 2015 con una deuda de mil 150 millones de pesos y que el año pasado pagó 150 millones de pesos.

“Yo me comprometí a no endeudar al estado y no nada más no lo estoy endeudando, sino que estoy pagando la deuda. El reto para los que vendrán en un futuro es a no endeudar al estado”, enfatizó.

En otro tema, el mandatario estatal, reveló que urgió a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado que en diciembre ya esté cerrado el socavón que apareció sobre la calle Camelinas, a un lado de Plaza Antea.

Precisó que el recurso que pondrá la federación por 10 millones de pesos aún no llega, por lo que las obras de reparación aún no han arrancado.

Recordó que el Gobierno del Estado apoyará con la maquinaria de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), mientras que la SCT a nivel federal será la que fondeará la obra.

Respecto a la venezolana que supuestamente vivía en Querétaro y que fue hallada muerta en la Ciudad de México, Domínguez Servién, aclaró que los familiares no se han acercado al Gobierno y que revisará el caso.