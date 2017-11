Pide TSJ de Querétaro incremento al presupuesto 2018

Querétaro, 14 Noviembre 2017.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, informó que debido a las necesidades que tiene actualmente el poder judicial, solicitó al Gobierno del Estado un incremento al presupuesto que se ejercerá durante el 2018.

Detalló que pidieron un aumento del tres por ciento al gasto personal y del cinco por ciento en materiales, insumos y demás.

“Nosotros todavía no podemos adelantar ni cantidades, ni montos hasta que la Legislatura se pronuncie con respecto a nuestras peticiones. Si me gustaría ser un cuanto reservada en ese sentido para no adelantar vísperas”, aclaró.

En ese sentido, detalló que presentan diversas necesidades, sobre todo en materia familiar y laboral; este último rubro debido a la reforma.

“Nosotros estamos planteando una petición específica para la Unidad Laboral. Sin embargo, en el propio documento que se está presentando a la propia Legislatura se establece que se replicarán las unidades tantas sean necesarias dependiendo de las cargas de trabajo que se nos vayan presentando”, abundó.

Precisó que en la propuesta que hizo el Poder Judicial contempla la realización y ejecución de programas en justicia laboral, justicia familiar, justicia mercantil, en materia de actuarios, por mencionar algunos.

“En todos esos estamos presentado programas de atención y en cada uno de estos programas un presupuesto específico. Sin embargo, nuestro presupuesto global ya lleva este incremento de acuerdo a la disciplina financiera y se plantean los otros programas que son necesarios para el crecimiento del Poder Judicial”, refirió.

Indicó que en cada uno se pide un presupuesto en específico, los cuales no quiso dar a conocer hasta que la Legislatura Local apruebe los presupuestos en diciembre próximo.

“Para todos los Poderes (es necesario un incremento presupuestal) y cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro ejercicio y de conformidad a la norma de disciplina financiera estamos haciendo nuestras peticiones en ese sentido”, agregó.

Por lo anterior, Rosillo Garfias, confirmó que pidieron al Gobierno del Estado un aumento a su presupuesto del próximo año, para hacer frente a sus principales necesidades.

“Por lo pronto nosotros estamos haciendo un planteamiento que me gustaría no adelantar hasta que la Legislatura se pronuncie con respecto a nuestro presupuesto; nosotros hemos sido muy respetuosos de la norma, estamos pidiendo un presupuesto en gasto personal no mayor al tres por ciento y en caso de materiales, insumos y demás no superior al cinco por ciento”, subrayó.

La titular del Poder Judicial recordó que el presupuesto aprobado y ejercido durante este 2017 fue de 723 millones de pesos.

“En base a ello estamos haciendo nuestras peticiones”, concluyó.