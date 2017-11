El PAN podría ir solo en Querétaro para el 2018: Gobernador

Querétaro, 9 Nov 2017.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, consideró que el Partido Acción Nacional (PAN) podría conformar el Frente Ciudadano por México para la elección local en Querétaro, en el supuesto de que se llegue a un acuerdo con el PRD y Movimiento Ciudadano.

“Muy probablemente en Querétaro el PAN vaya solo y si hay posibilidad de acuerdo dejaremos sumar a algún partido político en lo local”, subrayó.

Sin embargo, reiteró que en el estado ve más viable que el acción nacional vaya solo como en el 2015, cuando prácticamente ganó todos los puestos de elección popular.

“Desde mi punto de vista va ganando que en Querétaro se repita lo del 2015. El PAN fuimos solos y se ganó prácticamente todo y la formula se podría repetir para el año que entra en la parte de Querétaro”, enfatizó.

Por lo cual, adelantó, que esa formula se podría repetir para el próximo año, e incluso, impulsar candidaturas ciudadanas.

“Por supuesto, el PAN siempre ha sido democrático y no es necesario que vaya un militante como fue en el caso en el 2015 de Mauricio Kuri, no siendo miembro de acción nacional, pero si abanderado por el PAN para el municipio de Corregidora. No ganó, lo barrió”, manifestó.

Domínguez Servién, reiteró que el PAN en Querétaro todavía no ha tomado la decisión de conformar el Frente Ciudadano por México, tal y como se hizo a nivel nacional.

“En cada entidad federativa no obliga a tener Frente y eso en Querétaro hoy no hemos tomado ninguna decisión”, abundó.

En otro tema, el mandatario estatal, reveló que este viernes se reunirá con la líder del sindicato de salud del estado para escuchar las peticiones del sector.

“Mi obligación es sentarme con la responsable del sindicato de salud del estado y mañana estaré platicando, dialogando con ella, con toda la apertura como siempre ha sido de mi parte”, anticipó.

Asimismo, aclaró que no se ha registrado la renuncia de enfermeras del sector salud, a raíz del hecho ocurrido supuestamente entre el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Alfredo Gobera Farro y la jefa de Enfermería de Segundo Nivel de Atención de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, la Alejandra Hernández Olvera.

Precisó que un grupo de enfermeras renunció a un nombramiento honorífico que no implicaba percibir un mayor sueldo, pero no a su base.

“Renunciaron a ese puesto honorífico, pero se quedaron su base siguen trabajando al 100 por ciento, entonces no hay absolutamente una sola renuncia”, finalizó.