Preocupa a Querétaro apertura de La Cabaña: Pancho Domínguez

Querétaro, 26 Octubre 2017.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se mostró preocupado por una posible apertura del centro nocturno La Cabaña, en los límites de Querétaro y Guanajuato.

Esto luego de que trascendió en redes sociales que supuestamente ya volvió a operar con el nombre de “Las Malcriadas”.

“No hay que adelantarnos, primero yo verificaré con exactitud y se los compartiré, si se va abrir eso allá, con un llamada con el gobernador de Guanajuato, porque sí preocupa, decir van a volver abrir La Cabaña déjeme ratificarlo”, precisó.

Por lo anterior, Domínguez Servién, agregó que hablará vía telefónica con el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, para verificar la información.

Hay que recordar que en junio pasado se registró una balacera en La Cabaña, que dejó como saldo la muerte de seis personas.

Del mismo modo, el mandatario estatal, sostuvo que el Gobierno del Estado no otorgaría la licencia de alcohol a aquellos establecimientos dónde pudiera haber gente “que no debe estar ahí”.

Lo anterior luego de que supuestamente también los dueños de La Cabaña inaugurarían un bar en el municipio de Querétaro.

“Si tiene algún riesgo, no es cualquier establecimiento, no lo vamos a abrir, al contrario, hemos cerrado y clausurado y retirado las licencias de alcoholes dónde creemos que puede incrustarse gente que no debe estar ahí”, sostuvo.