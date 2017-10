Reportan irregularidades en Proceso Electoral de UAQ en Querétaro

Querétaro, 24 Octubre 17.- La Comisión Electoral de la Universidad Autónoma de Querétaro, ofreció rueda de prensa para realizar un corte en las irregularidades que se han reportado dentro del proceso electoral para la sucesión del rector.

Francisco Ángeles Cerón, integrante de la Comisión, explicó que estas incidencias se han reportado por medio de denuncias de universitarios, quienes consideraron que diversas acciones violentaron la normatividad del proceso.

En conferencia de prensa, el consejero catedrático e integrante de la Comisión Electoral, Francisco Ángeles Cerón, expresó que usarán todos los recursos jurídicos a su alcance para evitar la posible intromisión de cualquier persona ajena a la universidad.

“Queremos que quede claro que vamos a resguardar con todos los recursos legales que otorga a esta comisión el Consejo Universitario, pedir de manera enérgica que saquen las manos de la universidad, no queremos ningún tipo de intromisión, de ningún lado, los universitarios no se merecen eso y estoy seguro que no lo van a permitir”.

La primera incidencia se dio en la Facultad de Ingeniería, donde un par de alumnos indicaron que a pesar de haber votado por Teresa García Gasca, sus votos se registraron en favor de Arturo Castañeda Olalde.

También se reportó que representantes de casilla de García Gasca portaban gafetes con fotografías de la doctora, lo que algunos universitarios consideraron como una forma de inducir el voto en favor de la candidata.

De igual manera, reportaron presencia de personas ajenas a la institución y funcionarios públicos del gobierno del estado en los diversos campus, quienes presuntamente tenían el objetivo de movilizar a la comunidad universitaria a la votación.

Las personas ajenas son simpatizantes de un partido político e incluso fueron identificados como funcionarios que se desempeñan en los cargos de auxiliar jurídico y promotor de desarrollo social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro.

Además el jefe del área del programa de alimentos, personal de giras del gobierno estatal y el excoordinador de jóvenes del PAN.

Estos funcionarios fueron detectados en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Química, Informática, Enfermería, Filosofía, Contaduría y Administración y Medicina, Prepa Norte y campus Corregidora.

Respecto a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el director de la Facultad Luis Alberto Fernández García, denunció que desde hace días e incluso la noche del lunes, se pudo observar a exalumnos actuales trabajadores del gobierno del estado, en los pasillos y tomándole foto al padrón electoral de la facultad.

Por su parte el Secretario de Educación del Estado Alfredo Botello Montes, dentro de las comparecencias de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno ante legisladores locales, enfatizó el respeto irrestricto al proceso electoral de la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Somos respetuosos de este proceso y esperamos que el día de hoy realicen su elección y determinen quien va a encabezar los destinos de esta institución a la cual reconocemos y respetamos la autonomía”.